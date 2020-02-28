228連假花蓮旅遊夯 旅宿爆滿車潮不輸春節

新冠肺炎疫情籠罩，目前零確診的花東地區，成為連假出遊首選，228連假花蓮旅宿平均住房率超過8成，讓業者展露久違笑顏。在疫情陰影下，不少遊客選擇開車，蘇花改一早湧現車潮，今天連假首日南下車潮預估破萬，不輸農曆春節。

花蓮旅館、觀光旅館等協會統計，228連假住房率超過8成，民宿也有6成以上。民宿協會理事長陳秉忠觀察，今年228連假住房率與往年雖然差不多，但以往市區住房率較高，這次則轉移到中南區等郊區民宿，研判是疫情影響，民眾偏好獨立、空曠的環境，且蘇花改通車加上疫情明顯，提升民眾自駕到花蓮旅遊的意願。

「花蓮成為避風港」縣府觀光處副處長張志翔說，疫情當頭，不少國人取消出國計畫，改走國內行程，空氣新鮮且零確診的花東，成為國旅出遊首選，加上蘇花改通車、連假好天氣等因素，都有助提振花蓮觀光。他強調，縣府十分重視防疫，會和夜市、旅宿、觀光業者一同作好環境消毒。

228連假讓花蓮觀光業者如同久旱逢甘霖，不過旅館同業公會理事長陳義豐說，2月只有28、29日住房率有8、9成，其他時間僅5、6成，3月看起來也差不多，且這次連假，有不少是原訂春節入住，因疫情順延到228出遊的旅客，疫情嚴峻，還是希望中央能盡快提供紓困措施，助業者度過難關。

民眾自駕率高，蘇花改南下路段一早湧現車潮。公路總局南澳交控中心表示，今晨5時車流湧入，凌晨6時起到下午1時，連續7個小時，每小時都有破千車輛南下，時速維持在28到45公里間，估計整日南下車流量破萬。公路總局提醒，蘇花改科技執法還未將安全車距部分納入，請民眾不要過度放慢車速、拉大車距，以維持車流順暢。