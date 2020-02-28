7歲女童擲筊贏了3千多人 獨得夏威夷之旅要全家都去

宜蘭傳藝園區博杯PK賽，農曆大年初四、初五打成平手，延到今天二二八連假首日決賽，結果，7歲的鄭姓女童贏了，抱走最大獎，獨得夏威夷7天5夜旅遊雙人券還有旅遊基金現金5萬元。

「夏威夷我們全家一起去！」鄭小妹高興地說，夏威夷要全家一起去，至於5萬元的旅遊基金還沒想到要用來做什麼；她的媽媽則說，會幫忙先存在戶頭裡。

營運宜蘭傳藝園區的全聯善美的文化藝術基金會，今年在大年初四、初五連辦兩天博杯比賽，吸引3222人次參加，賽後統計，2人並列冠軍，都連續擲出11個聖筊，包括宜蘭陳先生、桃園鄭小妹，另外，彰化黃同學、宜蘭林先生，各擲出連續9個聖筊居次。

比賽獎項取前3名，這前4強相約今天重回宜蘭傳藝園區PK，決賽分組進行，連續擲出最多聖筊為贏。

其中，兩位9聖筊選手爭三、四名，最後由彰化黃同學以1比零勝出，而兩位連續11聖筊的參賽者PK，爭奪冠亞軍，最後由7歲的鄭小妹以2比零，拿下冠軍。

基金會指出，宜蘭傳藝園區博杯比賽獎項總價值30萬元，第一名獎項為夏威夷7天5夜旅遊雙人券加上旅遊基金現金5萬元，第二名獎項為小琉球3天2夜旅遊雙人券加上Rimowa 行李箱、還有旅遊基金現金3萬五千元，第三名獎項為Rimowa行李箱加上旅遊基金5千元。