整治汙染、汰換管線 基隆12家中油直營加油站2家停業中

基隆市有12家中油直營加油站，繼海大附近的北寧路站因整治汙染停業，麥金路安樂站也因汰換輸油管線停業到8月20日。麥金路仍有中油加盟站和全國加油站提供服務，但獨鍾中油直營店的駕駛人，只能改到大武崙站、八德路站等其他直營站加油。

基隆市環保局水質及土壤防治科長林嵐說，藉由定期到列冊管理的可能汙染點採樣檢測，基隆市目前有2處加油站被列管為汙染場址，分別為中油直營北寧路站及麥金路加盟中油的泉益加油站。

基隆市兩處列為汙染場址的加油站，目前都在進行整治工程。北寧路站採開挖方式改善，先挖除被汙染土方，再改填無汙染土方，施工期間暫停營業。泉益加油站採用微生物改善汙染，一度停業，目前尚未完成整治，但已恢復營業。

中油直營安樂加油站近日設圍籬封閉，暫停營業。圍籬上的工程告示牌標示，工程項目為輸油管線汰換及廁所整修，工期從今年2月20日到8月20日。

中油在基隆共有12處直營加油站，除停業中的北寧路路、安樂站，還有大武崙站、西定路站、成功一路站、東明路站、中正三路站、祥豐站、八德路站、六堵站、八堵站、碇內站。