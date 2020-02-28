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二二八滿房！礁溪溫泉飯店重展笑顏

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
礁溪老爺酒店也推雙住房優惠，滿60歲以上預定「高年級生旅行」住房專案，還有機會抽按摩椅，或選擇「礁個朋友」住房專案，都有優惠。圖／礁溪老爺酒店提供
礁溪老爺酒店也推雙住房優惠，滿60歲以上預定「高年級生旅行」住房專案，還有機會抽按摩椅，或選擇「礁個朋友」住房專案，都有優惠。圖／礁溪老爺酒店提供

二二八連假，宜蘭礁溪溫泉飯店有的傳出滿房喜訊，一掃防疫低潮，業者今天笑著說：「忙得開心！」

礁溪「山形閣」表示，訂房率一路爬升，122個房間有上百間入住，到今天全滿。

「宜花東還是首選！」業者指出，國外旅遊取消，遊客往東部移動，旅遊環境相對好，也帶動住房率。

有的業者業績雖沒有滿房那麼高，但都成長2到3成。

宜蘭縣冠翔四季溫泉會館總經理方翠華表示，住房至少有5成以上，可說是疫情以來，最好的一次，尤以親子遊居多。

她說，各飯店與業者都有防疫措施，防疫做得好，旅遊是安全的，大家不要悶壞了。

除了連假，業者提振觀光，推出優惠專案，例如，因應日本三月三日女兒節，山形閣即推出「女兒節」住宿專案，自3月1日起至3月31日，活動期間只要帶一位12歲以下的女孩入住，即可享標準雙人房升等至豪華雙床房的升等優惠。

礁溪寒沐酒店3月1日至5月31日推出春季住房專案，入住可獲贈「一日小果農」戶外行程，體驗親手採摘時令鮮果、手工嫁接果樹等趣味活動，除此外，也有有機職人體驗，提供房客加購戶外活動，行程包含採收新鮮蔬菜、DIY現採蔬菜米蛋捲以及親手餵食萌度滿點的小鹿，饒富趣味的田野生活。

礁溪老爺酒店也推雙住房優惠，滿60歲以上預定「高年級生旅行」住房專案，還有機會抽按摩椅，或選擇「礁個朋友」住房專案，都有優惠。

礁溪寒沐酒店3月1日至5月31日推出春季住房專案，優惠外，還有採果採菜體驗。圖／礁溪寒沐酒店提供
礁溪寒沐酒店3月1日至5月31日推出春季住房專案，優惠外，還有採果採菜體驗。圖／礁溪寒沐酒店提供
礁溪「山形閣」二二八連假滿房，因應日本三月三日女兒節，還推出「女兒節」住宿專案。圖／山形閣提供
礁溪「山形閣」二二八連假滿房，因應日本三月三日女兒節，還推出「女兒節」住宿專案。圖／山形閣提供

溫泉 連假

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