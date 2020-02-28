二二八事件73周年 花蓮受難者憶當年要和平但不要遺忘

花蓮縣228關懷協會今天舉辦228追思活動，不少受害者及家屬前往弔念，已95歲的退休老師廖丙盛回憶當年遭人胡亂舉報，深夜被抓走審問的過程，即使事隔73年，仍歷歷在目，每年都出席追思的他說，事情過去很久，希望子孫不要遺忘，但希望社會和平，不要撕裂紛爭。

228事件發生時，廖丙盛才22歲，是花蓮港廳富里南國民學校老師，他回憶當時因社會紛擾，富里鄉長召集社會賢達在校內開會，卻遭人舉報「陰謀反動」，他和幾位與會者被捕。

廖丙盛還記得，當時天未亮，他躺在床上睡覺，突然兩名男子闖人，不由分說將他從花蓮最南端的富里，拉到花蓮市審訊，他堅稱自己是國民黨員，不是反動分子，對方還持長槍恐嚇；雖然後來獲釋，但之後長達半年，他每周都要到花蓮市報到。

「228不能遺忘，但社會也需要和平」，身為228受難者，廖丙盛每年都出席追思活動，他說，希望社會和解，不要對立。

另一位高齡92歲的受難者遺孀張碧霞，今天由小兒子開車從光復北上花蓮，出席追思儀式。

張碧霞的先生歐德財當時是花蓮鐵路醫院事務員，某天深夜突然被抓走，審訊5天，因遭嚴刑逼供，手掌被鐵釘穿刺受傷，也被打得頭破血流，獲釋後他，遠走基隆避難，甚至回鄉後也不敢以自己的名字開設診所，被刑求的恐懼成為揮之不去的陰影；歐德財9年前過世，張碧霞仍年年參加228儀式。

今天的追思活動在花蓮和平廣場舉行，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、縣議員黃振富、張美慧，以及同為228受難家屬的花蓮市長魏嘉賢等人出席，齊敲和平鐘，並在紀念碑前獻花致意。