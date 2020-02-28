全台灣海拔最高的環保旅館 太平山莊拿到金級認證

林務局羅東林區管理處追求服務品質也兼顧環境保護，環保署服務業環保標章評比，太平山莊喜獲「金級」肯定，是台灣11家金級環保旅館之一，也是全台灣海拔最高的環保旅館。

太平山莊位在太平山國家森林遊樂區，由林務局羅東林區管理處經營，山莊在海拔2千公尺山上，交通不便，羅東林管理處營造為自然、潔淨、健康及舒適的遊憩環境，實際行動愛地球，維護自然山林好住處。

羅東林區管理處努力下，太平山莊取得環保署服務業環保標章，102年獲選為台灣第一家金級認證的環保旅館，去年底申請續評審查，本月（2月）再傳喜訊，續獲「金級」環保旅館肯定，是台灣11家金級環保旅館之一，也是全台灣海拔最高的環保旅館。

而一般飯店以客為尊，要處處滿足房客的需求，不過，位在海拔近2千公尺的太平山莊卻是環保優先，不提供住宿遊客一次性拋棄式盥洗用具，並鼓勵續住遊客，可在床單放置專屬卡片，不需每日更換床單，還施行各項節水與節電措施。

這樣的措施，不但遊客不抱怨，客房還很搶手，在今年更被續評為環保旅館，再獲金級認證。

為維持金級環保旅館認證，太平山莊需每3年皆須申請考核並換發新證，取得金級環保旅館標章，除要符合節能、減碳、節水、廢水回收、排煙、空氣品質、噪音、採購綠色產品等相關規定外，且一年內無違反環保法規等處罰紀錄，落實每一項訂定標準，才能獲得這項殊榮。

羅東林區管理處表示，太平山莊提倡生態旅遊也響應全球綠色環境趨勢，減低旅遊對環境的衝擊以及資源的耗費，除節水節電珍惜資源，餐廳食材與宜蘭地區的在地農戶及宜蘭縣農會合作，選購在地有機蔬菜，除降低食物碳足跡外也讓遊客可以吃得安心、健康，配合在地當令節氣蔬菜，品嘗最新鮮、最可口在地風味佳餚。