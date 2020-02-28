英國駐台代表來訪 林右昌妻子秀廚藝

基隆市長林右昌今天在臉書貼文說，英國駐台代表處代表唐凱琳（ Catherine Nettleton） 來訪，雙方交流觀光及城市發展等話題。林的妻子還下廚，用基隆在地海鮮燒了一桌特色台菜，款待賓客。

林右昌說，英國是海洋大國，不但有許多海港城市，也是全球最早推動文化創意產業的國家，有許多值得我們學習的地方。

林右昌表示，基隆的改變能不斷被國際友人看見，是一件很驕傲且光榮的事情。他與對方針對教育、文化產業、觀光及城市發展進行深度交流，希望讓基隆持續發光。