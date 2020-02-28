影／宜蘭紀念二二八 林姿妙：曙光現迎光明

「宜蘭縣2020年二二八追思紀念活動」，今天在宜蘭運動公園二二八紀念園區舉行，以「曙光」為主題，象徵未來與希望。

宜蘭縣長林姿妙表示，懷著追思與感念、尊敬，受難者失去親人讓人感同身受，活動主題曙光，希望掃除黑暗，以原諒與友善，邁向光明前程。

紀念活動中，宜蘭縣二二八受難家者屬呼籲要和諧。

宜蘭縣二二八受難屬關懷協會理事長張文義表示，家屬以往躲在歷史陰暗處哭泣，沒人敢關心，但今天已走出來，大環境自由民主，這是台灣價值，應該珍惜。

不過，張文義認為，轉型正義，二二八加害者，蔣介石應負最大責任，銅像應拆除，實踐公平正義，不拆除是宜蘭民主聖地的汙點，是社會追求公平正義的遺憾。

今天追思會，獻上鮮花、音樂、舞蹈等，以「希望之光」、「在望的新苗」、「重生的土地」等，象徵希望與光明的內涵來演繹，場面莊嚴，林姿妙為受難者家屬繫上手工染絲巾，也點燈與獻花，表達追思。