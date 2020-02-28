快訊

日本全國停課迎接漫長春假 迪士尼恐成防疫缺口宣布休園

防疫情擴大 東京迪士尼明日起休園至3月15日

永安國小「走讀家鄉」 學童今踏尋228事歷史遺跡

聯合報 / 記者羅紹平／台東縣即時報導
永安國小師生們在布農族耆老指導下，學習施放煙與祖靈對話。圖／溫上德提供
永安國小師生們在布農族耆老指導下，學習施放煙與祖靈對話。圖／溫上德提供

台東縣鹿野鄉永安國小配合108課綱推動素養教育，推出走讀家鄉課程，今天學校中高年級師生進行一場「梅花小鹿訪山林畫山林」活動，由老師、家長與鄰近部落耆老帶著中高年級學生共42人走訪卑南上圳到初鹿段、認識家鄉的一草一、體驗布農族人施放狼煙，學習家鄉歷史，也傳承家鄉文化。

校長溫上德指出，學校學生雖不到學生數68名(含幼兒園)，原住民比例占60％以上，以阿美族居多，但學生成長的場域還有閩、客及布農族群，學校配合108課綱推動素養教育，結合自然、社會、文化、閱讀等領域研發統整性的課程「走讀家鄉」並融入面山教育，每一個月都會帶著學生去走學校附近的林道，介紹生態，也解說閩、客及布農、阿美族人在這塊塊土地上的生活故事。

永安國小今天的走讀家鄉課程活潑多元，師生與家長共42人一同走訪社附近的卑南上圳、上里史前遺址、日治時期的上里警察官舍駐在所舊址、「卡米莎度樹屋園區」及學習布農族人施放狼煙。

卑南上圳工程是在日治時其規畫，但因二戰未執行，國民政府遷台後援用，在 民國 66 年由當時台灣省政府撥款 10 億元台幣動工興建，長達 4 公里的導水隧道最終在民國 74 年4 月 25 日全線貫通，讓鄰近萬頃稻田獲得澆灌。

溫上德表示，73年前的228事件，全國各地都傳出傷亡，唯獨台東未傳出傷亡，因當年國民政府官派的首任台東縣長謝真及一批外省籍官員，面臨群眾報復，獲得當年卑南族頭目馬智禮接應，被帶到位於深山裡的日治時期上里警察官舍駐在所舊址安置躲藏，謝真等人躲過一劫，也與馬智禮交好，謝真事後也未對台東民眾「秋後算帳」。

溫上德說，今天適逢228事件73周年，所以在今天規畫帶著孩子走訪日治時期上里警察官舍駐在所舊址，讓孩子們了解家鄉也有這段228歷史，是很好的社會課程。

永安國小師生們在布農族耆老指導下，學習施放煙與祖靈對話。圖／溫上德提供
永安國小師生們在布農族耆老指導下，學習施放煙與祖靈對話。圖／溫上德提供

布農族人 台東 108課綱

延伸閱讀

以羅馬之名解密！羅馬建城之王「羅穆盧斯」考古神話之謎

台北文學季近30位作家開講 即起報名

那瑪夏水蜜桃路跑取消 布農族射耳祭也停辦

建地挖出42具遺骸！雙手都被綁在背後 恐是5世紀遺跡

相關新聞

永安國小「走讀家鄉」 學童今踏尋228事歷史遺跡

台東縣鹿野鄉永安國小配合108課綱推動素養教育，推出走讀家鄉課程，今天學校中高年級師生進行一場「梅花小鹿訪山林畫山林」活...

228連假大量遊客湧入 台東防疫大考驗

228三天連假今天開始，台東市區今天就有不少遊客湧入，不少飯店住房率高達8、9成，早上也有上千名遊客搭乘客輪前往蘭嶼及綠...

影／馬走在馬路上！ 他們騎馬環台 民眾稱奇爭相拍照

「真的有馬走在馬路上，好特別喔，快點拍照！」一群愛騎馬人，最近相約騎馬環台，今天隊伍從東北角走到基隆外木山，沿途吸引不少...

盼10多年 基隆工東街拓寬成雙向道

基隆市通往六堵科技園區的工東街原本單向通行，尖峰時段經常交通壅塞，經濟部工業局補助及市府自籌5千萬經費拓寬，前年7月動工，如今已提前完工，並改為雙向道。市府昨天辦通車典禮，地方居民說，「盼了10多年終於馬路變大不會塞車」。

周末逍遙遊／遊宜蘭 跟著幾米人物逛舊城 超療癒

知名繪本家幾米是宜蘭人，作品留在家鄉，除幾米廣場打卡拍照外，還可以跟著幾米裡繪本人物小樹和布丁狗，一起逛宜蘭市舊城，搭上市公所觀光巴士，串連舊城13站，站站有特色招呼站牌，大站甚至有特色候車亭，一趟遊程，療癒且深度。

宜蘭228追思會 受難家屬紅眼眶

今天是228，宜蘭縣的政治中心宜蘭市，根據正式記載有7人被抓遇害；事隔73年後，宜蘭市公所昨天在陽明老樹廣場舉辦228事件紀念追思會，受難者家屬也出席，追憶當年情景，紅了眼眶。

推銷有機農業 花蓮設專業辦公室

花蓮縣政府創全台首例，昨天成立「花蓮縣有機農業促進專業辦公室」，邀請約20名產官學專家擔任諮詢委員，擬定有機農業領航發展計畫，作為全國推動有機農業的領頭羊。花蓮縣長徐榛蔚表示，無論是食衣住行育樂，都可用有機農業六級產業加工，建立在地品牌，讓花蓮成為友善有機的基地。

花蓮跟進 5月4日前暫緩各校畢旅及大型集會活動

花蓮縣府今晚宣布，配合中央全力防疫，縣內校園包括畢業旅行、運動會等大型體育及校園集會活動，在不影響學生升學權益前提下，一...

基隆慶安宮取消媽祖遶境 教育處宣布停止畢旅、各活動

受到新冠肺炎疫情影響，基隆市供奉基隆媽的慶安宮今晚宣布，今年農曆3月23日媽祖鑾轎遶境活動將取消，以防疫為優先。基隆市政...

饒慶鈴：成立雜糧加工中心

台東縣農民節大會昨天在縣農會東遊季渡假村舉行，縣長饒慶鈴受邀表揚118位模範農民，並在現場宣布準備成立「台東縣雜糧區域加工中心」，未來將協助雜糧加工，全面提升品質。

天然染出工藝時尚美 靚水宜蘭染在安永心食館展出

宜蘭安永心食館雖然是觀光工廠，但綠能建築物及提供文化展場，充滿環保與藝文氣息。最近邀請宜蘭染工坊發展協會會員舉辦「靚水宜...

疫情威脅 花蓮多項大型賽事延期停辦上萬人受影響

新冠肺炎疫情陰影籠罩，花蓮縣府教育處今天宣布，為確保選手及工作人員健康，避免疫情擴大，3、4月間共5項活動及賽事將延期或...

熱門新聞

眾所期待！苗栗縣第二座親子公園 228連假試營運  

影／大甲媽祖遶境延期關鍵！陳時中證實和顏清標通過電話

鎮瀾宮捐3千萬防疫 顏清標霸氣回應：昨天就匯款過去

還我棺材本！彰化市老人會往生互助會自救會到縣府陳情

桃園新住民17日上海返台無人問 「沒接到1通電話關心」

3號機大煙囪29日晚將「拉倒」 清潔車廣播公告鄉親周知

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。