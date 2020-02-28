永安國小「走讀家鄉」 學童今踏尋228事歷史遺跡

台東縣鹿野鄉永安國小配合108課綱推動素養教育，推出走讀家鄉課程，今天學校中高年級師生進行一場「梅花小鹿訪山林畫山林」活動，由老師、家長與鄰近部落耆老帶著中高年級學生共42人走訪卑南上圳到初鹿段、認識家鄉的一草一、體驗布農族人施放狼煙，學習家鄉歷史，也傳承家鄉文化。

校長溫上德指出，學校學生雖不到學生數68名(含幼兒園)，原住民比例占60％以上，以阿美族居多，但學生成長的場域還有閩、客及布農族群，學校配合108課綱推動素養教育，結合自然、社會、文化、閱讀等領域研發統整性的課程「走讀家鄉」並融入面山教育，每一個月都會帶著學生去走學校附近的林道，介紹生態，也解說閩、客及布農、阿美族人在這塊塊土地上的生活故事。

永安國小今天的走讀家鄉課程活潑多元，師生與家長共42人一同走訪社附近的卑南上圳、上里史前遺址、日治時期的上里警察官舍駐在所舊址、「卡米莎度樹屋園區」及學習布農族人施放狼煙。

卑南上圳工程是在日治時其規畫，但因二戰未執行，國民政府遷台後援用，在 民國 66 年由當時台灣省政府撥款 10 億元台幣動工興建，長達 4 公里的導水隧道最終在民國 74 年4 月 25 日全線貫通，讓鄰近萬頃稻田獲得澆灌。

溫上德表示，73年前的228事件，全國各地都傳出傷亡，唯獨台東未傳出傷亡，因當年國民政府官派的首任台東縣長謝真及一批外省籍官員，面臨群眾報復，獲得當年卑南族頭目馬智禮接應，被帶到位於深山裡的日治時期上里警察官舍駐在所舊址安置躲藏，謝真等人躲過一劫，也與馬智禮交好，謝真事後也未對台東民眾「秋後算帳」。