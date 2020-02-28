228連假大量遊客湧入 台東防疫大考驗
228三天連假今天開始，台東市區今天就有不少遊客湧入，不少飯店住房率高達8、9成，早上也有上千名遊客搭乘客輪前往蘭嶼及綠島，旅遊業者開心，但縣政府防疫單位卻緊張，擔心人群移動造成防疫破口，今天一早也首度針對搭乘客輪前往離島的遊客量額體溫。
新冠肺炎疫情一月初爆發至今，台東尚未傳出疫情，也讓台東成為遊客度假熱門地點。今天上午富岡漁港客輪碼頭擠滿準備前往離島蘭嶼、綠島度假的人群。
因國內機場出入有量體溫，但前往離島的客輪登船前卻未量體溫，讓離島民眾憂心恐成防疫破口，另因國內中央防疫提高到一級開設，台東縣政府也要求所有離島客輪業者，從今天起配合防疫實施乘客量體溫，一旦有遊客有發燒症狀不得搭船。
今天上午共有上千名遊客分別前往綠島及蘭嶼度假，其中蘭嶼1班船86人、綠島3班船899人，因客輪業者在遊客登船前量體溫，也使得碼頭邊擠滿人，遊客登船時間也因此延長，但所有遊客都井然有序的排隊等候登船，大家都同意也配合量體溫。
來自台北的邱姓女遊客表示，「為了防疫這麼做，很好，雖然排隊時間拉長，但這是為了別人好，也為了自己好，我很願意配合。」
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