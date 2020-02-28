影／馬走在馬路上！ 他們騎馬環台 民眾稱奇爭相拍照
「真的有馬走在馬路上，好特別喔，快點拍照！」一群愛騎馬人，最近相約騎馬環台，今天隊伍從東北角走到基隆外木山，沿途吸引不少好奇民眾，爭相拍照。這支騎馬的環台隊伍，2月1日從台北出發，預定在2月底回到台北，目前已走過東西岸很多縣市。
領隊余茂隆說，獸醫師劉得正是發起人，他發起時，大家一起附和，他負責路線探勘，劉醫師負責馬匹的身體狀況及要採買的東西、注意事項，還有音樂老師林玉芬，他們已在路上訓練好幾個月，3人各自分工，事先已訓練好馬匹適應鞭炮、哨聲、車聲等，足足準備了3、4個月，所以上路是沒有問題的。
余茂隆表示，他們每天只走30、40公里左右，走一段時間就會讓馬匹休息，這很重要。馬匹如果累了就休息，也都為馬都穿上合適的鞋子。
林玉芬說，最大的感受是騎在東岸和西岸的差別，東海岸真的很美，每天的騎馬真的很享受，全程就像倒吃甘庶，越來越美，和馬的感情也越好。
劉得正表示，他們有做足功課，挑選比較大膽的馬，不是每一匹馬都可以環台，要經過挑選和訓練，休息的點及裝備要要準備好，萬一受傷怎麼辦？因此配有一輛後勤的運馬車，並有配一名鏟屎官，要兼顧環保和安全，才能進行這項活動。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言