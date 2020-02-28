影／馬走在馬路上！ 他們騎馬環台 民眾稱奇爭相拍照

「真的有馬走在馬路上，好特別喔，快點拍照！」一群愛騎馬人，最近相約騎馬環台，今天隊伍從東北角走到基隆外木山，沿途吸引不少好奇民眾，爭相拍照。這支騎馬的環台隊伍，2月1日從台北出發，預定在2月底回到台北，目前已走過東西岸很多縣市。

領隊余茂隆說，獸醫師劉得正是發起人，他發起時，大家一起附和，他負責路線探勘，劉醫師負責馬匹的身體狀況及要採買的東西、注意事項，還有音樂老師林玉芬，他們已在路上訓練好幾個月，3人各自分工，事先已訓練好馬匹適應鞭炮、哨聲、車聲等，足足準備了3、4個月，所以上路是沒有問題的。

余茂隆表示，他們每天只走30、40公里左右，走一段時間就會讓馬匹休息，這很重要。馬匹如果累了就休息，也都為馬都穿上合適的鞋子。

林玉芬說，最大的感受是騎在東岸和西岸的差別，東海岸真的很美，每天的騎馬真的很享受，全程就像倒吃甘庶，越來越美，和馬的感情也越好。