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花蓮跟進 5月4日前暫緩各校畢旅及大型集會活動
花蓮縣府今晚宣布，配合中央全力防疫，縣內校園包括畢業旅行、運動會等大型體育及校園集會活動，在不影響學生升學權益前提下，一律延到5月後再行辦理。
花蓮縣流行疫情指揮中心配合中央，今天提升為一級開設，並由縣長徐榛蔚主持應變會議，會後宣布，花蓮縣校園大型體育及校園集會活動，如校外教學、畢業旅行、運動會及園遊會等，在不影響學生升學權益前提下，5月4日前皆暫緩實施，後續辦理則視疫情狀況後評估。
徐榛蔚表示，花蓮目前並沒有新冠肺炎確診病例，未來仍會高標準要求，將疫情影響延到最低。
縣府表示，目前正值疫情期間，為避免群聚感染，校園大型集會活動統一延到5月後再行辦理。若涉及廠商合約等因素，經學校評估必須舉辦，將請學校邀集教師、家長代表，與行政人員討論取得共識，以學生健康為優先決定是否續辦。
若要辦理，也要加強活動前、中、後學生健康檢測及管理，活動辦理期間也應特別注意環境清潔及消毒作業，並加強師生相關防疫配套措施。
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