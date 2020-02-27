基隆慶安宮取消媽祖遶境 教育處宣布停止畢旅、各活動

受到新冠肺炎疫情影響，基隆市供奉基隆媽的慶安宮今晚宣布，今年農曆3月23日媽祖鑾轎遶境活動將取消，以防疫為優先。基隆市政府教育處今天晚間也宣布，5月4日前暫緩實施校園大型集會活動，如校外教學、畢業旅行、隔宿露營、校慶、體表會及園遊會等，並視疫情狀況檢討調整。

教育處表示，為避免校園群聚擴大傳染，教育處各項活動及課程將進行異動提調整，後續視疫情發展再行評估調整至其他時間辦理。

教育處說明，一、 大型體育賽事延後及學校游泳課程暫緩辦理：

(一) 109年度基隆市中小學聯合運動會：非銜接全中運賽會組別及賽事一律延期辦理。目前僅辦田徑及國高中游泳。

(二) 基隆市109年度國民中小學普及化運動：除國中組大隊接力照常辦理外，其餘民俗體育、數字躲避球及樂樂棒球賽事均延期舉辦。

(三) 108學年度第2學期游泳課程暫緩實施，後續視疫情發展再行評估。

二、 5月4日前暫緩實施校園大型集會活動，如校外教學、畢業旅行、隔宿露營、校慶、體表會及園遊會等，並視疫情狀況檢討調整。5月4日之後各校如要辦理畢業旅行，授權學校校長決定，但請各校需與校內人員、家長妥為溝通，且訂定防疫措施公告周知。

三、 有關各社教機構：樂齡中心、社區大學、長青學苑、原住民族部落大學、新住民學習中心及成人教育研習班，因應疫情，統一於4月6日以後開課。另補習學校已配合日間部開學(均比照日間部學生入班方式量體溫、手部消毒等)，故不暫停上課。

四、 教保資源中心、幼兒科學體驗原訂3月起辦理，因應疫情活動暫緩辦理，將另行公告辦理時間。

教育處並提醒市民朋友，因應疫情影響，為了降低傳染風險，各級學校僅開放戶外空間予民眾運動使用，室內空間暫不對外租借，敬請配合。