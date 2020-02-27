基隆市府：5月4日前暫緩辦畢業旅行
基隆市政府今天說，因應武漢肺炎，避免校園群聚擴大傳染，5月4日前暫緩辦大型集會活動，如校外教學、畢業旅行、隔宿露營、校慶、體育發表會及園遊會等，並視疫情檢討調整。
基市府教育處晚間發布新聞稿表示，5月4日後各校如果要辦畢業旅行，授權校長決定，但請各校需與校內人員、家長溝通並訂相關防疫措施。
此外，教育處說，基隆市中、小學聯合運動會中非銜接全國中等學校運動會賽會組別及賽事，一律延期辦理，目前僅辦理田徑及國、高中游泳項目。
另外，國民中、小學普及化運動除國中組大隊接力照常辦理，其餘民俗體育、數字躲避球及樂樂棒球賽事延期舉辦，學校游泳課程暫緩實施，視疫情發展再評估。
基隆各社會教育機構部分，教育處表示，樂齡中心、社區大學、長青學苑、原住民族部落大學、新住民學習中心及成人教育研習班，因應疫情於4月6日開課。
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