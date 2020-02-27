天然染出工藝時尚美 靚水宜蘭染在安永心食館展出

宜蘭安永心食館雖然是觀光工廠，但綠能建築物及提供文化展場，充滿環保與藝文氣息。最近邀請宜蘭染工坊發展協會會員舉辦「靚水宜蘭染」特展，展出近百件大小作品，更有把植物包入布料的印染作品，非常特別，訂後天（29日）下午2點舉辦開幕茶會，現場提供20餘件作品義賣。

宜蘭近年來大力推動天然染，培養出一群愛好者與專業人士，成立宜蘭染工坊發展協會。安永心食館董事長、前文建會主委翁金珠指出，2015年起縣文化局就邀請天然染織工藝大師陳景林與馬毓秀老師，展開5年培植天然染色人才計畫，至今已培植近百名天然染工藝師，展現強大的設計與創作力，同時把作品與生活結合，曾受邀到國外展出。

這次參展工藝師主要是前年曾經前往法國巴黎策展的協會會員，策展人陳渼茵表示，包含染布、掛畫、服飾、文具、包袋等都採用天然染色手工染成；另外協會前總幹事楊芳華老師《葉影風裳》採用生葉移印染方式完成，以三星蔥、百合花、玫瑰葉及烏桕等植物包入布料中，將植物枝葉拓印在布料上，以蒸煮方式3-4小時染成，此作品曾獲選台中「第二屆纖維創作」工藝設計類首獎，非常好看。

另有翁金珠的創作《日全蝕》、縣府前建設局長李吾胡的《龜山朝日》都在展出之列。翁金珠本身就有繪畫天份，因為興趣踏入天然染領域，開始學的是山水圖案天然染，目前兩件作品，一件是常用的圍巾、另一件是日全蝕，太陽旁邊一圈白色光影，不是很容易的染色技巧；李吾胡本身學的是土木，為了在作品中融入蠟染技法，還特別去學畫畫。

宜蘭染工坊發展協會理事長蕭錫鑫表示，安永心食館與宜蘭染協會的理念及未來展望不謀而合，都講求天然、原味、永遠安心，這次展覽是協會成員5年來培訓的成果，即日起展至4月7日。