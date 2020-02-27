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疫情威脅 花蓮多項大型賽事延期停辦上萬人受影響

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮港天宮路跑也因疫情宣布停辦。圖／報系資料照片
花蓮港天宮路跑也因疫情宣布停辦。圖／報系資料照片

新冠肺炎疫情陰影籠罩，花蓮縣府教育處今天宣布，為確保選手及工作人員健康，避免疫情擴大，3、4月間共5項活動及賽事將延期或停辦，據估計，影響人數逾萬人。

確定停辦的有原定3月7日登場的「2020洄瀾東海岸馬拉松（洄瀾馬）」，另外，3月14日的「2019花蓮未來教育科技論壇」、3月20、21日舉辦的「花蓮2020威剛太平洋國際龍舟錦標賽」、4月11、12日舉辦「2020花蓮亞洲盃鐵人賽暨100公里鋼鐵人挑戰賽」及「2020花蓮全國春季小鐵人錦標賽」等4項活動，都將延期。

其中，洄瀾馬有4000多人報名，太平洋國際龍舟錦標賽也有包含中港澳在內的12國逾3000名選手參賽，還在報名中的兩項鐵人賽事，加起來也有約2000人報名。

承辦的花蓮縣體育會理事長汪錦德表示，因應疫情，只能忍痛決定洄瀾馬停辦，要向已報名的國內外選手及工作人員抱歉，下月3月9日將在報名官網公布後續退費機制。太平洋國際龍舟賽有220支隊伍參加，包括來自中港澳的25隊共500名選手，已決定延到11月20日舉行。

另外，亞洲盃鐵人賽因為屬於奧運資格賽，考量選手權益，已和主辦單位中華民國鐵人三項協會討論，與同一周舉辦的小鐵人錦標賽，都延到7月4、5日舉辦。對於已報名者，將視選手意願，決定保留比賽資格或者扣除必要成本後退費。

除了縣府教育處的大型賽事，花蓮港天宮「祈願成真」馬拉松日前也宣布停辦。

洄瀾東海岸馬拉松賽事今天宣布停辦。記者王燕華／翻攝
洄瀾東海岸馬拉松賽事今天宣布停辦。記者王燕華／翻攝

疫情 馬拉松

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