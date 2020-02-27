國立宜蘭大學自製高效能次氯酸水 免費贈送學校

國立宜蘭大學為了替防疫貢獻心力，利內校內現有設備製作次氯酸水，每小時可生產高達200公升，首波準備1公噸送給縣內高中職以下學校，3月2日起開放登記，每所學校最多領取40公升。

校長吳柏青表示，宜大從民國105年開始就與在地的高中職學校簽訂「大手牽小手」計畫，尤其在防疫的工作是一體的，應該分享資源，而這次各校在防疫上都增加不少經費負擔，宜大想盡一份力協助各校共度難關。

這次發放的消毒水使用相當高端的次氯酸水設備製造，每小時可產生高達200公升產量，所產生消毒水濃度為100~120ppm之間，效果很好，可用於消毒各種器具、桌面、門把等。

至於次氯酸水安全性，負責生產的生物技術與動物科學系副教授黃士哲表示，依照台灣目前法規次氯酸水適用於環境清潔消毒，不建議噴灑在皮膚，學校自製的次氯酸水PH值在5.5~6.5間，偏弱酸性，民眾若碰觸到次氯酸水也不用緊張，用水清洗即可。

另外提醒，次氯酸水安定性不高且怕光熱，若經日光照射或異物汙染易產生氧化還原反應，降低消毒作用，建議裝在不透光且乾淨容器，保存陰暗處，可維持較長期限。