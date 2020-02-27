3張發票換1株 基隆七堵苗圃將送5千株樹苗、花苗

基隆市政府為推動城市的綠化，從3月2日至21日連續20天辦理植樹月植栽兌換活動，民眾憑3張1-2月、3-4月發票換領苗木1株，每人限領5株，共發5千株樹苗或花苗，送完為止，為響應環保不提供提袋。

今年為讓民眾能有更多時間參與，規畫從3月2日至21日，上午8時至下午3時在七堵苗圃（七堵區東新街126-1號）受理兌換。民眾憑3張109年1-2月、3-4月發票換領苗木1株、每人限領5株，數量5000株送完為止，為響應環保將不提供提袋。

市府說，由七堵苗圃育成之適合基隆市栽植的樹苗或花苗讓民眾領回，不但可讓民眾學習照顧花木，且可種植於住家陽台、庭園或社區中，募集之發票將於活動結束後捐贈社福團體。