又一路跑賽事停辦 花蓮洄瀾馬喊停下月公告退費機制
繼花蓮港天宮「祈願成真」馬拉松宣布停辦後，花蓮縣體育會原定3月7日舉辦的「洄瀾東海岸馬拉松」，有4千多名跑者報名，今天也宣布停辦，主辦單位表示，為避免疫情擴大，決定停辦，後續退費機制將於3月9日公告於「2020 洄瀾東海岸馬拉松」報名官網。
洄瀾東海岸馬拉松於2014年首度舉辦，之後因故中斷6年，今年復辦，有4千多名國內外跑者報名。主辦單位原本10日還發出公告表示為維護報名選手權益，要如期舉行，但疫情持續升高，萬金石馬拉松也宣布停辦，主辦單位考量後，今天忍痛公告停辦。
主辦單位指出，新冠肺炎疫情日趨嚴峻，國內已發生多起檢疫隔離人員四處趴趴走，及疑似無症狀感染案例，情況令人擔憂。為確保參賽人員與工作人員安全與健康，避免疫情擴大，為確保防疫工作滴水不漏，必須忍痛宣布停辦。
主辦單位表示，因賽事停辦，相關贊助商提供的賽事優惠也將一併取消。至於報名跑者已繳交費用，後續物資製作、籌辦成本計算後，將於3月9日在報名官網公告退費機制。
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