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武漢肺炎升溫 宜蘭畢旅校外教學延至5月後

中央社 / 記者王朝鈺宜蘭縣27日電

因應武漢肺炎疫情升溫，宜蘭縣長林姿妙今天宣布，各國中小畢業旅行及校外教學，一律延至5月以後辦理。

宜蘭縣政府今天召開「嚴重特殊傳染性肺炎疫情指揮中心」第5次跨局處會議，衛生局發布新聞稿指出，防疫期間為確保學童安全，林姿妙請各國中小以搭乘遊覽車或大眾運輸系統方式辦理的畢業旅行及校外教學，一律延至5月以後辦理。

另外，衛生局表示，各校均已提供充足洗手設備，也教導學生正確洗手方式，並保持教室清潔與通風及每天進行環境清掃及消毒工作，另提醒教職員工隨時留意學生健康狀況。

林姿妙說，感謝所有防疫人員努力，共同拚出宜蘭好健康，防範疫情，除了政府努力外還需縣民配合，面對疫情需要謹慎，但不必恐慌，除勤用肥皂洗手，避免觸摸眼鼻口，也要保持個人良好衛生習慣。

衛生局 疫情 林姿妙

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