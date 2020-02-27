基隆市工東街原本只能單向通行，導致六堵科技園區尖峰時段交通壅塞，拓寬工程總經費5千萬元，提前1個多月完工，市長林右昌今天與立委蔡適應、議長蔡旺璉等人共同主持通車典禮，感謝經濟部工業局補助8成經費，讓地方居民期盼十多年的道路拓寬工程完成，徹底改善六堵科技園區尖峰時段交通壅塞問題。

盼10多年基隆工東街拓寬了，六堵科技園區交通壅塞有解。圖／基隆市政府提供

市府工務處表示，位於工建路與明德二路間的工東街總長304公尺，原本只能單向通行，導致六堵科技園區尖峰時段交通壅塞，因此市府規劃將原本12公尺車道，拓寬為16公尺雙向車道，工程經費5千萬元，82%由經濟部工業局補助，其餘由市府自籌，原預定完工日期3月9日。

工務處指出，工東街拓寬工程路基絕大部分均為軟弱底層，若直接刨鋪施作，恐造成日後道路塌陷及龜裂，為改善用路品質，以水泥乾拌路基工法改善道路，並整體規畫道路高程以維工程品質。原本工程合約AC鋪設為一台鋪裝機雙車道分別依序鋪設，為避免溫度差異產生接縫情形，市府改變工法使用雙台鋪裝機同時鋪設，降低因溫度差異產生之接縫情況。

林右昌說，包括議長蔡旺璉、當地議員楊秀玉、蘇仁和及張耿輝，都在議會再三要求市府盡速推動六堵工東街道路拓寬工程，在市府工務處與承商努力之下提早40天完工，立委蔡適應也積極居中協調，讓沿路的電桿全面地下化。