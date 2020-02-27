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防範疫情 台東明天起在富岡港登船要量體溫
因應新型冠狀病毒肺炎疫情，台東縣政府自明天起，在富岡漁港交通船登船處實施乘客量測體溫措施，若高於37.5度不得搭船前往綠島及蘭嶼，呼籲搭船乘客配合防疫政策。
縣府今天下午開新冠肺炎疫情防治第二次跨單位協調會議，並決議明天起在富岡漁港登船處量體溫，只要前往綠島和蘭嶼乘客都必須量體溫，另屏東後壁湖往蘭嶼航線，將行文屏東縣政府協助配合辦理量體溫。
交通及觀光發展處表示，體溫高於37.5度不得登船，並遵從現場售票人員指示辦理退票，體溫量測動線乘客需配合船公司工作人員及海巡人員引導量測。
另空中交通部分，台東航空站今天中午接獲中央疫情中心指示，即刻由各航空公司進行登機前量體溫，搭機前往綠島及蘭嶼民眾，航空公司在登機前實施體溫檢測。
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