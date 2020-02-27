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台東縣農民節 饒慶鈴：成立雜糧區域加工中心
台東縣農民節大會今天在縣農會東遊季渡假村舉辦，縣長饒慶鈴受邀表揚118位模範農民，也宣布準備成立「台東縣雜糧區域加工中心」協助雜糧加工品質提升。
饒慶鈴表示，成立雜糧區域加工中心，除了縣農會投入千萬資金，也從花東基金編列970萬元資助，未來，每年約可加工300公噸脫殼紅藜，創造3億產值，協助超過30家農企業雜糧作物加工。
農民節大會由縣農會理事長邱慶河主持，除了表揚活動，現場也有農事、四健、家政及青農成果展示，還有農特產品、伴手禮展售，邀請家政班媽媽舞蹈表演及田媽媽準備可口的風味餐。
饒慶鈴強調，去年底完成全縣13個鄉鎮市5萬多筆共6千多公頃土地從山坡地範圍解編，對台東整體農務發展及農民耕作幫助很大。
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