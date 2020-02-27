花蓮縣府成立有機農業辦公室 建立在地品牌
花蓮縣政府創全台首例，今天成立「花蓮縣有機農業促進專業辦公室」，縣府邀請約20名產官學專家擔任諮詢委員，擬定有機農業領航發展計畫，作為全國推動有機農業的領頭羊。花蓮縣長徐榛蔚表示，無論是食衣住行育樂，都可以用有機農業六級產業加工，建立在地品牌，讓花蓮成為友善有機的最好基地。
花蓮縣有機農業促進專業辦公室執行長鄔家琪說，辦公室成立後，首要工作就是建立花蓮生產有機農產品的在地品牌，讓大家都知道這麼優質的農產品來自花蓮，當然也包括生產及行銷等。花蓮有非常多優質的原民作物，將進行保種、復育，或送到國際保種中心，讓種原永續利用，有機農業在花蓮扎根與發展。
鄔家琪表示，有機農業促進辦公室由20位以上產官學、農友組成諮詢委員會，是個獨立促進專業辦公室，對於農民來說，可以對他們的生產、加工、行銷，包括六級產業的部分可進行整合，藉由辦公室跨局處整合，深入推廣在地有機農業。
花蓮縣政府農業處長羅文龍說，花蓮有500戶以上有機農業驗證戶，面積達2433公頃，有機農業佔全台25％，算是領頭羊的任務和角色，現在成立有機農業促進專業辦公室，相信能大力促銷花蓮有機農業，未來可參與國際相關有機協會或聯盟、組織。
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