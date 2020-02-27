快訊

曾逛北車、龍山寺！指揮中心公布非法看護案32足跡地圖

直播／疫情指揮中心提升至「一級開設」 1530說明最新防疫作為

花蓮有機農業辦公室啟用 跨局處單一窗口辦到好

中央社 / 記者張祈花蓮縣27日電

花蓮縣政府成立全國首座跨局處有機農業促進專案辦公室，專責有機農業領域，廣納19名產官學專家擔任諮詢委員，縣長徐榛蔚說，要讓有機產品不只食用，還要跨足衣住行育樂。

有機農業促進專案辦公室設立在花蓮縣政府，今天舉行揭牌儀式，即日起正式啟用，活動邀請全縣各鄉鎮市農會、飯店廚師到場展示有機產品及料理。

辦公室執行長由國立宜蘭大學有機產業發展中心主任鄔家琪擔任，並配置約4名人員。鄔家琪表示，將整合農業生產、推廣和行銷至國際化，讓大家知道這些優質的食材來自花蓮。

鄔家琪也說，未來首要目標是提升有機種植面積及產量，此外，保種復育也是一大重點，尤其花蓮有很多原住民作物或種原，可計劃送到國際保種中心永續利用。

花蓮縣政府農業處長羅文龍指出，花蓮縣有機驗證種植面積約有2400公頃，占全台1/4，有機驗證戶數超過500戶，都是全台之最。

羅文龍說，過去農民生產、加工、行銷到六級產業需跨部門、跨局處辦理，現在全部統一可在有機農業促進辦公室完成，提供農民諮詢的單一窗口。

農民 徐榛蔚 原住民

延伸閱讀

金溥聰暗諷傅崐萁是病毒 徐榛蔚：心量多大路就多寬

花蓮7據點提供免費環境消毒水 需自備容器裝

花蓮縣府免費提供次氯酸水 警察分局可領取

開學防疫未發燒蓋章識別 徐榛蔚：盡量在戶外辦活動

相關新聞

宜蘭執行處拍賣會 近大學小套房將3拍市價64折

228連假過後，法務部行政執行署宜蘭分署3月份123聯合拍賣會將登場，預計3月3日下午在宜蘭市中山路二段261號的宜蘭分...

防範疫情 台東明天起在富岡港登船要量體溫

因應新型冠狀病毒肺炎疫情，台東縣政府自明天起，在富岡漁港交通船登船處實施乘客量測體溫措施，若高於37.5度不得搭船前往綠...

台東縣農民節 饒慶鈴：成立雜糧區域加工中心

台東縣農民節大會今天在縣農會東遊季渡假村舉辦，縣長饒慶鈴受邀表揚118位模範農民，也宣布準備成立「台東縣雜糧區域加工中心...

宜蘭這裡228受難者最多 事隔73年後辦追思會

1947年發生的二二八事件，因宜蘭市是政治中心，事件中的重要歷史場景都發生在宜蘭市境內，有7人被抓遇害；事隔73年後，宜...

台東離島客輪憂防疫缺口 居民：不想成台版公主號

台東蘭嶼和綠島對外交通靠飛機和客輪，尤其客輪動輒2、3百位的乘客，島上居民擔心船上密閉式空間恐成防疫缺口，希望登船前量測...

防疫 台東民代捐贈消毒機給學校

新冠肺炎疫情持續升溫，避免疫情在學校發生，台東縣議員王文怡及市民代表蔡政家、潘頤頻協助學校防疫工作，共同捐贈16套消毒機...

甜點師傅為癌末父親圓夢 辦百岳人生攝影展

在人生倒數階段，有人想藉由照片回顧精彩的一生。花蓮一名甜點師傅賴慶陽為幫罹癌父親圓夢，整理出25幅作品，今天在自家甜點店...

瑞穗春遊住宿 3月2日起好禮2選1

花蓮縣瑞穗鄉公所不畏疫情推廣旅遊，舉辦「瑞穗春遊住宿好禮讚」優惠活動。民眾3月2日後入住合作的旅宿業者，不限平假日，每房可享「瑞穗找茶茶包組」、「秀姑巒溪泛舟券」二選一好禮。

宜縣府參訪日本鐵道延後 青年報名到3月底

宜蘭縣長林姿妙原訂4月要帶領50名青年朋友前往日本參訪鐵道文化，做為宜蘭日後推動太平山森林鐵路復駛的參考，但因日本疫情嚴峻，縣府宣布出國行程延後，確切日期再另行公布。

明起228連假／推清心養肺 台東住房率達8成

明天起就是3天228連假，新冠肺炎疫情陰影籠罩，台東飯店、民宿業績卻逆勢成長，飯店整體訂房達8成以上，民宿也有6成。台東觀光協會理事長、鹿鳴酒店董事長潘貴蘭說，協會推「清心養肺」住宿優惠專案，有46家飯店、民宿加入，鼓勵民眾到東部享受好山、好水、好空氣，打動不少國人的心。

打造新地標 基隆港旅運商業大樓 4月招商

基隆港務分公司昨說，基隆港是國際郵輪母港，即將招商的「基隆港旅運複合商業大樓」標案，鄰近基隆火車站北站，又有中央、地方公共建設「加持」，有助吸引業者投資基隆，共創多贏局面。

基隆輕軌終極規畫 台鐵不進基隆 林右昌：未來被大台北捷運路網覆蓋

跨基隆市、台北市及新北市將耗資80多億元的基隆輕軌捷運，進入綜合規畫階段，基隆港務公司昨天在標案中提及，「交通部規畫台鐵未來不進入基隆，基隆端改以輕軌為主要軌道工具」，引發不少通族族憂心，至台北火車站是否要轉車？林右昌說，這代表基隆未來被大台北捷運路網所覆蓋，會更方便，但應是終極的交通規畫。

熱門新聞

大甲媽遶境延期 顏寬恒：顏清標拜會陳時中因故被取消

鎮瀾宮捐3千萬防疫 顏清標霸氣回應：昨天就匯款過去

鎮瀾宮辦不辦？一場遶境 攸關數十億元的抉擇

白沙屯媽9天8夜進香 拱天宮發聲明「暫緩」

北市診所遭爆私售10元口罩 里長氣憤：做善事卻被抹黑

居家檢疫期只差2天 南投荷蘭男子出遊被罰1萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。