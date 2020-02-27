快訊

曾逛北車、龍山寺！指揮中心公布非法看護案32足跡地圖

直播／疫情指揮中心提升至「一級開設」 1530說明最新防疫作為

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭這裡228受難者最多 事隔73年後辦追思會

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭新長江聰淵獻花弔唸當年在二二八事件中遇害的前宜蘭醫院院長郭章垣。記者戴永華／攝影
宜蘭新長江聰淵獻花弔唸當年在二二八事件中遇害的前宜蘭醫院院長郭章垣。記者戴永華／攝影

1947年發生的二二八事件，因宜蘭市是政治中心，事件中的重要歷史場景都發生在宜蘭市境內，有7人被抓遇害；事隔73年後，宜蘭市公所今天在陽明老樹廣場舉辦二二八事件紀念追思會，受難者家屬也出席，追憶當年情景，仍不禁紅了眼眶。

宜蘭受難者目前有被報導且留下史料包括郭章垣(宜蘭醫院院長)、蘇耀邦(宜蘭農校代理校長)、林蔡齡(台灣銀行宜蘭分行營業課長)、葉風鼓(宜蘭區署警務課代理課長)、賴阿塗(警員)呂金發(警員)曾朝宜(警員)，都是在宜蘭市被抓走，本來要被帶去頭城鎮丟進海裡，但半途路不通，最後在頭城鎮媽祖廟前被槍殺。

今天追思會中，由海島演劇劇團帶來劇目〈塔〉，講述人物包括宜蘭醫院院長郭章垣、宜蘭市民族派出所警員賴阿塗等4人在當年的遭遇，藉由演出讓大家了解二二八事件帶給受難者家屬及台灣社會的影響；演出後由宜蘭二二八關懷協會理事長張文義、受難家屬代表呂崧海訴說過往，仍不免心痛。

陽大附設醫院的前身就是宜蘭醫院，市公所今天在陽明老樹廣場的郭章垣院長紀念碑前舉辦紀念追思會。市長江聰淵說，二二八事件發生前霍亂流行，許多蔬菜生魚是霍亂猖狂的媒介，當時的市長朱正宗請郭院長去義賣蔬菜生魚，但院長為免霍亂蔓延，直接下令管制蔬菜生魚買賣，種下日後被「公報私仇」禍因，後來郭院長遇害。

事隔73年、同樣是宜蘭市長，由市長江聰淵舉辦「宜蘭市二二八事件73周年紀念追思會」，追憶並彌平歷史傷口，他除了獻花，也向受難者家屬致上慰問之意。

江聰淵表示，從官方及民間的二二八事件調查報告與相關史料指出，二二八事件除了造成無數家庭破碎與台灣菁英世代的消失，受難者家屬歷經數十年噤聲與驚駭，造成痛苦傷害，直到近年來台灣民主社會日漸開放，受難家屬才能逐漸從悲痛中走出來，盼望大家都珍惜得來不易的民主自由。

宜蘭二二八受難家屬代表呂崧海表示，很多人都是在這裡被抓走，人就不見了。 記者戴永華／攝影
宜蘭二二八受難家屬代表呂崧海表示，很多人都是在這裡被抓走，人就不見了。 記者戴永華／攝影
宜蘭二二八關懷協會理事長張文義談到受難者的遭遇，仍不免心痛。記者戴永華／攝影
宜蘭二二八關懷協會理事長張文義談到受難者的遭遇，仍不免心痛。記者戴永華／攝影

二二八事件 受難者 霍亂 江聰淵

延伸閱讀

安定民眾疫病焦慮 宜蘭送祈福香袋 擲筊求罩保平安

口罩好珍貴 宜蘭布行出妙招為口罩製穿「外套」

田園+人文 宜市跨域社區新秘境

這款隨身小物超強手 香茅艾草中藥草防疫包隨身帶著走

相關新聞

宜蘭執行處拍賣會 近大學小套房將3拍市價64折

228連假過後，法務部行政執行署宜蘭分署3月份123聯合拍賣會將登場，預計3月3日下午在宜蘭市中山路二段261號的宜蘭分...

防範疫情 台東明天起在富岡港登船要量體溫

因應新型冠狀病毒肺炎疫情，台東縣政府自明天起，在富岡漁港交通船登船處實施乘客量測體溫措施，若高於37.5度不得搭船前往綠...

台東縣農民節 饒慶鈴：成立雜糧區域加工中心

台東縣農民節大會今天在縣農會東遊季渡假村舉辦，縣長饒慶鈴受邀表揚118位模範農民，也宣布準備成立「台東縣雜糧區域加工中心...

宜蘭這裡228受難者最多 事隔73年後辦追思會

1947年發生的二二八事件，因宜蘭市是政治中心，事件中的重要歷史場景都發生在宜蘭市境內，有7人被抓遇害；事隔73年後，宜...

台東離島客輪憂防疫缺口 居民：不想成台版公主號

台東蘭嶼和綠島對外交通靠飛機和客輪，尤其客輪動輒2、3百位的乘客，島上居民擔心船上密閉式空間恐成防疫缺口，希望登船前量測...

防疫 台東民代捐贈消毒機給學校

新冠肺炎疫情持續升溫，避免疫情在學校發生，台東縣議員王文怡及市民代表蔡政家、潘頤頻協助學校防疫工作，共同捐贈16套消毒機...

甜點師傅為癌末父親圓夢 辦百岳人生攝影展

在人生倒數階段，有人想藉由照片回顧精彩的一生。花蓮一名甜點師傅賴慶陽為幫罹癌父親圓夢，整理出25幅作品，今天在自家甜點店...

瑞穗春遊住宿 3月2日起好禮2選1

花蓮縣瑞穗鄉公所不畏疫情推廣旅遊，舉辦「瑞穗春遊住宿好禮讚」優惠活動。民眾3月2日後入住合作的旅宿業者，不限平假日，每房可享「瑞穗找茶茶包組」、「秀姑巒溪泛舟券」二選一好禮。

宜縣府參訪日本鐵道延後 青年報名到3月底

宜蘭縣長林姿妙原訂4月要帶領50名青年朋友前往日本參訪鐵道文化，做為宜蘭日後推動太平山森林鐵路復駛的參考，但因日本疫情嚴峻，縣府宣布出國行程延後，確切日期再另行公布。

明起228連假／推清心養肺 台東住房率達8成

明天起就是3天228連假，新冠肺炎疫情陰影籠罩，台東飯店、民宿業績卻逆勢成長，飯店整體訂房達8成以上，民宿也有6成。台東觀光協會理事長、鹿鳴酒店董事長潘貴蘭說，協會推「清心養肺」住宿優惠專案，有46家飯店、民宿加入，鼓勵民眾到東部享受好山、好水、好空氣，打動不少國人的心。

打造新地標 基隆港旅運商業大樓 4月招商

基隆港務分公司昨說，基隆港是國際郵輪母港，即將招商的「基隆港旅運複合商業大樓」標案，鄰近基隆火車站北站，又有中央、地方公共建設「加持」，有助吸引業者投資基隆，共創多贏局面。

基隆輕軌終極規畫 台鐵不進基隆 林右昌：未來被大台北捷運路網覆蓋

跨基隆市、台北市及新北市將耗資80多億元的基隆輕軌捷運，進入綜合規畫階段，基隆港務公司昨天在標案中提及，「交通部規畫台鐵未來不進入基隆，基隆端改以輕軌為主要軌道工具」，引發不少通族族憂心，至台北火車站是否要轉車？林右昌說，這代表基隆未來被大台北捷運路網所覆蓋，會更方便，但應是終極的交通規畫。

熱門新聞

大甲媽遶境延期 顏寬恒：顏清標拜會陳時中因故被取消

鎮瀾宮捐3千萬防疫 顏清標霸氣回應：昨天就匯款過去

鎮瀾宮辦不辦？一場遶境 攸關數十億元的抉擇

白沙屯媽9天8夜進香 拱天宮發聲明「暫緩」

北市診所遭爆私售10元口罩 里長氣憤：做善事卻被抹黑

居家檢疫期只差2天 南投荷蘭男子出遊被罰1萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。