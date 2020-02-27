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宜蘭這裡228受難者最多 事隔73年後辦追思會
1947年發生的二二八事件，因宜蘭市是政治中心，事件中的重要歷史場景都發生在宜蘭市境內，有7人被抓遇害；事隔73年後，宜蘭市公所今天在陽明老樹廣場舉辦二二八事件紀念追思會，受難者家屬也出席，追憶當年情景，仍不禁紅了眼眶。
宜蘭受難者目前有被報導且留下史料包括郭章垣(宜蘭醫院院長)、蘇耀邦(宜蘭農校代理校長)、林蔡齡(台灣銀行宜蘭分行營業課長)、葉風鼓(宜蘭區署警務課代理課長)、賴阿塗(警員)呂金發(警員)曾朝宜(警員)，都是在宜蘭市被抓走，本來要被帶去頭城鎮丟進海裡，但半途路不通，最後在頭城鎮媽祖廟前被槍殺。
今天追思會中，由海島演劇劇團帶來劇目〈塔〉，講述人物包括宜蘭醫院院長郭章垣、宜蘭市民族派出所警員賴阿塗等4人在當年的遭遇，藉由演出讓大家了解二二八事件帶給受難者家屬及台灣社會的影響；演出後由宜蘭二二八關懷協會理事長張文義、受難家屬代表呂崧海訴說過往，仍不免心痛。
陽大附設醫院的前身就是宜蘭醫院，市公所今天在陽明老樹廣場的郭章垣院長紀念碑前舉辦紀念追思會。市長江聰淵說，二二八事件發生前霍亂流行，許多蔬菜生魚是霍亂猖狂的媒介，當時的市長朱正宗請郭院長去義賣蔬菜生魚，但院長為免霍亂蔓延，直接下令管制蔬菜生魚買賣，種下日後被「公報私仇」禍因，後來郭院長遇害。
事隔73年、同樣是宜蘭市長，由市長江聰淵舉辦「宜蘭市二二八事件73周年紀念追思會」，追憶並彌平歷史傷口，他除了獻花，也向受難者家屬致上慰問之意。
江聰淵表示，從官方及民間的二二八事件調查報告與相關史料指出，二二八事件除了造成無數家庭破碎與台灣菁英世代的消失，受難者家屬歷經數十年噤聲與驚駭，造成痛苦傷害，直到近年來台灣民主社會日漸開放，受難家屬才能逐漸從悲痛中走出來，盼望大家都珍惜得來不易的民主自由。
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