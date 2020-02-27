宜蘭這裡228受難者最多 事隔73年後辦追思會

1947年發生的二二八事件，因宜蘭市是政治中心，事件中的重要歷史場景都發生在宜蘭市境內，有7人被抓遇害；事隔73年後，宜蘭市公所今天在陽明老樹廣場舉辦二二八事件紀念追思會，受難者家屬也出席，追憶當年情景，仍不禁紅了眼眶。

宜蘭受難者目前有被報導且留下史料包括郭章垣(宜蘭醫院院長)、蘇耀邦(宜蘭農校代理校長)、林蔡齡(台灣銀行宜蘭分行營業課長)、葉風鼓(宜蘭區署警務課代理課長)、賴阿塗(警員)呂金發(警員)曾朝宜(警員)，都是在宜蘭市被抓走，本來要被帶去頭城鎮丟進海裡，但半途路不通，最後在頭城鎮媽祖廟前被槍殺。

今天追思會中，由海島演劇劇團帶來劇目〈塔〉，講述人物包括宜蘭醫院院長郭章垣、宜蘭市民族派出所警員賴阿塗等4人在當年的遭遇，藉由演出讓大家了解二二八事件帶給受難者家屬及台灣社會的影響；演出後由宜蘭二二八關懷協會理事長張文義、受難家屬代表呂崧海訴說過往，仍不免心痛。

陽大附設醫院的前身就是宜蘭醫院，市公所今天在陽明老樹廣場的郭章垣院長紀念碑前舉辦紀念追思會。市長江聰淵說，二二八事件發生前霍亂流行，許多蔬菜生魚是霍亂猖狂的媒介，當時的市長朱正宗請郭院長去義賣蔬菜生魚，但院長為免霍亂蔓延，直接下令管制蔬菜生魚買賣，種下日後被「公報私仇」禍因，後來郭院長遇害。

事隔73年、同樣是宜蘭市長，由市長江聰淵舉辦「宜蘭市二二八事件73周年紀念追思會」，追憶並彌平歷史傷口，他除了獻花，也向受難者家屬致上慰問之意。