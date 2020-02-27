台東離島客輪憂防疫缺口 居民：不想成台版公主號

台東蘭嶼和綠島對外交通靠飛機和客輪，尤其客輪動輒2、3百位的乘客，島上居民擔心船上密閉式空間恐成防疫缺口，希望登船前量測體溫，降低感染風險。有居民說：「總不能一直待在船外甲板吹風吧，不想成台版公主號」。

航港局東部航務中心表示，客輪平時都會定期消毒，疫情持續延燒後，已要求船員戴口罩、量測體溫，船上並配置消毒水供船員洗手，同時每天船隻停靠休息，船艙必須完成消毒。至於登船量測體溫部分，應由台東縣政府規畫。

台東縣衛生局則表示，有關飛機與輪船處加強體溫監測，縣衛生局非權責單位，應是由機場或港口權責單位，建立相關防疫措施流程。

蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧指出，蘭嶼一旦傳出疫情感染，那真的是很危險的一件事，現在進入3、4月份開始穩定的季節，勢必登島觀光的遊客增加，而現在搭機和搭船前都沒有量體溫，就算有戴口罩，也無法得知是否發燒情形，希望有關單位能在機場及港口量體溫。

「可不想搭船漂在海上被隔離。」蘭嶼林姓居民說，公主號就是因為密閉空間，發生群聚感染，雖然往來的客輪較小，但滿載也有300人，如果沒有做好防疫，也是會被感染，不可能人都在船外甲板待2小時以上吧，希望不要變台版公主號，客輪在海上漂流。