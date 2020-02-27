密閉式飛機和客輪 蘭嶼憂成防疫缺口

蘭嶼對外交通仰賴飛機和客輪，達悟族人擔心密閉式空間成為防疫缺口，希望縣政府於登機及登船前測量旅客體溫。

蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧今天表示，蘭嶼醫療資源遠不如台灣，擔心武漢肺炎進入蘭嶼，希望台東縣政府能採取預防性措施，招募志工在台東豐年機場和富岡港對旅客量體溫。

蘭嶼國小校長夏曼威廉斯日前也寫信向台東縣政府陳情，他表示，蘭嶼及綠島居民均需搭乘飛機與客輪與往返台東，航行其間飛機與輪船均為密閉式空間，倘有新型冠狀病毒患者搭乘輪船與飛機前往蘭嶼及綠島，定造成同行乘客感染，成為蘭嶼綠島之防疫缺口。

他說，新型冠狀病毒若在蘭嶼綠島造成感染流行，兩地之醫療資源定無法負荷與處理，建議縣長能採取預防性措施，責成台東縣衛生局加派人力（或招志工），於登機及登船前，測量旅客體溫，如有發燒症狀，則請旅客於病愈後再前往蘭嶼綠島。

台東縣衛生局表示，有關飛機與輪船處加強體溫監測，台東縣衛生局非權責單位，建議聯絡機場與港口的權責單位，建立相關防疫措施流程，例如設置篩檢站。

民航局台東航空站主任詹淮元表示，稍早接獲中央疫情指揮中心提升至一級開設，詳細防疫措施尚未公布，待確定後一切依中央指示規定協助辦理。

航港局東部航務中心表示，船上會定期消毒，船員也會戴口罩，如果旅客怕被傳染自己本身要配戴口罩，至於設置量體溫的動線應該是台東縣政府規劃。