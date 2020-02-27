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甜點師傅為癌末父親圓夢 辦百岳人生攝影展
在人生倒數階段，有人想藉由照片回顧精彩的一生。花蓮一名甜點師傅賴慶陽為幫罹癌父親圓夢，整理出25幅作品，今天在自家甜點店舉辦「百岳人生」攝影展，照片都是賴爸爸親手拍下來，壯麗山脈與湛藍湖泊一一濃縮在相片內，展現豁達的人生，同時鼓勵其他癌友勇敢面對挑戰，活出精彩。
賴慶陽表示，父親在大學時喜愛爬山，有了挑戰百岳的夢想，即使最終無法實現，仍希望藉由珍貴的攝影作品，讓更多人看見百岳的壯闊。賴慶陽得知父親想要舉辦攝影展的願望時，立即展開籌畫，除邀請門諾醫院安寧團隊到家中與父親討論細節，父子倆更在不到2周的時間內，在數百件攝影作品中挑出25件展出，聽著父親訴說這些老照片的故事，彷彿共同經歷過那段最美的回憶。
同一座山因四季變化，而有不同的風景，如同人生每個階段有各自風貌，賴慶陽說，爸爸這一生非常精彩，即使人生走到了最後仍努力圓夢，父親對生命的豁達、對人生的態度，將是留給家人最珍貴的禮物，也盼能藉此鼓勵更多癌友與家庭，不要放棄希望。
「雖然只是短暫地接觸，但從您身上見到了生命的堅持與光輝」門諾醫院血腫科醫師宋孟達表示，很高興能夠受邀參與賴先生的攝影展，因為「百岳人生」攝影展，看到了人在生命中遇到無可挽回的挫折情況下，還能努力到最後一刻，並藉由一幅幅充滿溫度的作品，讓大家獲得更多感動。
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