快訊

評／警政績效制度，一場遊戲一場夢

東京奧運辦不成會導致什麼後果？ 日本人道出悲慘下場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

甜點師傅為癌末父親圓夢 辦百岳人生攝影展

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮一名甜點師傅賴慶陽為幫罹癌父親圓夢，整理出25幅作品，今天在自家甜點店舉辦「百岳人生」攝影展。圖／門諾醫院提供
花蓮一名甜點師傅賴慶陽為幫罹癌父親圓夢，整理出25幅作品，今天在自家甜點店舉辦「百岳人生」攝影展。圖／門諾醫院提供

在人生倒數階段，有人想藉由照片回顧精彩的一生。花蓮一名甜點師傅賴慶陽為幫罹癌父親圓夢，整理出25幅作品，今天在自家甜點店舉辦「百岳人生」攝影展，照片都是賴爸爸親手拍下來，壯麗山脈與湛藍湖泊一一濃縮在相片內，展現豁達的人生，同時鼓勵其他癌友勇敢面對挑戰，活出精彩。

賴慶陽表示，父親在大學時喜愛爬山，有了挑戰百岳的夢想，即使最終無法實現，仍希望藉由珍貴的攝影作品，讓更多人看見百岳的壯闊。賴慶陽得知父親想要舉辦攝影展的願望時，立即展開籌畫，除邀請門諾醫院安寧團隊到家中與父親討論細節，父子倆更在不到2周的時間內，在數百件攝影作品中挑出25件展出，聽著父親訴說這些老照片的故事，彷彿共同經歷過那段最美的回憶。

同一座山因四季變化，而有不同的風景，如同人生每個階段有各自風貌，賴慶陽說，爸爸這一生非常精彩，即使人生走到了最後仍努力圓夢，父親對生命的豁達、對人生的態度，將是留給家人最珍貴的禮物，也盼能藉此鼓勵更多癌友與家庭，不要放棄希望。

「雖然只是短暫地接觸，但從您身上見到了生命的堅持與光輝」門諾醫院血腫科醫師宋孟達表示，很高興能夠受邀參與賴先生的攝影展，因為「百岳人生」攝影展，看到了人在生命中遇到無可挽回的挫折情況下，還能努力到最後一刻，並藉由一幅幅充滿溫度的作品，讓大家獲得更多感動。

賴慶陽和父親整理出25幅作品，舉辦「百岳人生」攝影展，一圓父親夢想。圖／門諾醫院提供
賴慶陽和父親整理出25幅作品，舉辦「百岳人生」攝影展，一圓父親夢想。圖／門諾醫院提供

攝影

延伸閱讀

鏡頭紀錄消防風采 南市舉辦「火速逆行者」攝影比賽

了解客家故事 浪漫客庄戶外攝影展說分明

想抗癌就要動！ 癌友每周運動90分鐘有2大好處

營造董座斜槓人生「拍」出心得開攝影展分享愛

相關新聞

宜蘭執行處拍賣會 近大學小套房將3拍市價64折

228連假過後，法務部行政執行署宜蘭分署3月份123聯合拍賣會將登場，預計3月3日下午在宜蘭市中山路二段261號的宜蘭分...

防疫 台東民代捐贈消毒機給學校

新冠肺炎疫情持續升溫，避免疫情在學校發生，台東縣議員王文怡及市民代表蔡政家、潘頤頻協助學校防疫工作，共同捐贈16套消毒機...

甜點師傅為癌末父親圓夢 辦百岳人生攝影展

在人生倒數階段，有人想藉由照片回顧精彩的一生。花蓮一名甜點師傅賴慶陽為幫罹癌父親圓夢，整理出25幅作品，今天在自家甜點店...

瑞穗春遊住宿 3月2日起好禮2選1

花蓮縣瑞穗鄉公所不畏疫情推廣旅遊，舉辦「瑞穗春遊住宿好禮讚」優惠活動。民眾3月2日後入住合作的旅宿業者，不限平假日，每房可享「瑞穗找茶茶包組」、「秀姑巒溪泛舟券」二選一好禮。

宜縣府參訪日本鐵道延後 青年報名到3月底

宜蘭縣長林姿妙原訂4月要帶領50名青年朋友前往日本參訪鐵道文化，做為宜蘭日後推動太平山森林鐵路復駛的參考，但因日本疫情嚴峻，縣府宣布出國行程延後，確切日期再另行公布。

明起228連假／推清心養肺 台東住房率達8成

明天起就是3天228連假，新冠肺炎疫情陰影籠罩，台東飯店、民宿業績卻逆勢成長，飯店整體訂房達8成以上，民宿也有6成。台東觀光協會理事長、鹿鳴酒店董事長潘貴蘭說，協會推「清心養肺」住宿優惠專案，有46家飯店、民宿加入，鼓勵民眾到東部享受好山、好水、好空氣，打動不少國人的心。

打造新地標 基隆港旅運商業大樓 4月招商

基隆港務分公司昨說，基隆港是國際郵輪母港，即將招商的「基隆港旅運複合商業大樓」標案，鄰近基隆火車站北站，又有中央、地方公共建設「加持」，有助吸引業者投資基隆，共創多贏局面。

基隆輕軌終極規畫 台鐵不進基隆 林右昌：未來被大台北捷運路網覆蓋

跨基隆市、台北市及新北市將耗資80多億元的基隆輕軌捷運，進入綜合規畫階段，基隆港務公司昨天在標案中提及，「交通部規畫台鐵未來不進入基隆，基隆端改以輕軌為主要軌道工具」，引發不少通族族憂心，至台北火車站是否要轉車？林右昌說，這代表基隆未來被大台北捷運路網所覆蓋，會更方便，但應是終極的交通規畫。

疫情衝擊經濟 基市府提紓困配套

因應新冠肺炎對產業經濟的衝擊，基隆市長林右昌昨宣布配套措施，包括承租市有房地的1570間攤商及小型店鋪等，3、4月減租30%、中小企業圓夢貸款等利率調降0.25%、地方稅可申請延期或分期繳納等，另因疫情居家檢疫、隔離生活陷困者，每戶最高可申請1萬元救助金。

228連假 台9線南迴改隧道交管

228連續3天假期明天展開，公路總局第三養護工程處預估出遊和返鄉車潮高峰期為2月27、28及29日，返工上班車潮為3月1日，公路局與台東警方規畫公路疏導與號誌彈性調整因應，呼籲民眾配合交管措施。

配合防疫 花蓮港天宮路跑活動取消

受疫情影響，頗受好評的花蓮港天宮「祈願成真」馬拉松比賽，今天宣布取消。這場路跑盛事去年首度舉辦，深受全國各地跑者肯定，因...

醫院酒精消毒液用光空瓶讓人反覆按壓 挨批病毒傳染源

新冠疫情期間，政府一再宣導民眾勤洗手避免傳染，但部分醫院因酒精或洗手液供應不足，放著空瓶在公共區域，大家不知道裡面沒有消...

熱門新聞

大甲媽遶境延期 顏寬恒：顏清標拜會陳時中因故被取消

鎮瀾宮辦不辦？一場遶境 攸關數十億元的抉擇

北市診所遭爆私售10元口罩 里長氣憤：做善事卻被抹黑

新竹縣13鄉鎮市衛生所 27日起都可購買口罩

白沙屯媽9天8夜進香 拱天宮發聲明「暫緩」

居家檢疫期只差2天 南投荷蘭男子出遊被罰1萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。