宜蘭執行處拍賣會 近大學小套房將3拍市價64折

228連假過後，法務部行政執行署宜蘭分署3月份123聯合拍賣會將登場，預計3月3日下午在宜蘭市中山路二段261號的宜蘭分署拍賣室舉行。

宜蘭分署指出，拍賣標的物中，詢問度高的是位在宜蘭市女中路三段、近宜蘭大學的小套房，含2筆土地及1筆建物，將辦理3拍，總價下殺到市價64的115萬2千元。

宜蘭分署表示， 小套房2拍時雖有人投標，但因投標書內容書寫有誤致投標無效，此次再度拍賣。

除此外，要拍賣的不動產還有頭城鎮、礁溪鄉、宜蘭市、壯圍鄉、員山鄉、五結鄉、三星鄉、冬山鄉、蘇澳鎮等地，共計有21筆不動產。

另外，拍賣還有「喜馬拉雅鹽燈」、「阿富汗玉聚寶盆」、「大理石花瓶」、「文青古風電風扇」等。

宜蘭分署指出，10座「喜馬拉雅鹽燈」重量從2.2至4.6公斤不等，依大小分別有750元及1250元兩種價格，「阿富汗玉聚寶盆」依大小分別為2200元及3300元，「大理石花瓶」依大小分別為2500元及3600元，都採「變賣」方式，不須跟別人競標，直接依定價購買，有興趣者可在拍賣當天下午2點到3點30分，到宜蘭分署拍賣室選購，購買數量不限，先搶先贏，售完為止。

宜蘭分署表示，為維持現場秩序，當天如到場人數眾多，將會視現場狀況整隊後，依排隊順序入場購買，所以想要精挑細選的民眾請務必提早至宜蘭分署拍賣室報到，以免向隅，

而其他動產則如同以往採「拍賣競標」的方式，在當日下午3點不動產拍賣開標後接續進行。

為因應新冠病毒防疫，宜蘭分署表示，聯合拍賣會特選在通風良好場所，且備有消毒酒精供民眾入場前消毒，亦請民眾配合在入場前體溫量測並配戴口罩，保護自己亦保護別人。