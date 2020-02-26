中華心蓮心公益協會 捐台東弱勢家庭22噸米

由資深藝人陳昭榮成立的社團法人中華心蓮心公益協會，今天由協會台東區主任黃振富代表捐贈台東縣22噸白米給弱勢家庭，縣長饒慶鈴頒發感謝狀及農特產品回贈，盼更多善心人士或團體發揮愛心關懷弱勢。

捐贈儀式今天在台東市老人會館廣場舉行，黃振富代表協會贈與22噸白米，並表示心蓮心協會採用台東縣優良稻米捐助做公益，不僅幫助全縣7千多戶弱勢家庭，同時也能幫助台東稻農。

黃振富說，中華心蓮心公益協會是由藝人陳昭榮與父親陳忠雄發起成立，主要幫助全省弱勢家庭，除了白米累積捐了超過6萬公斤，也捐贈超過1萬5000具棺木，提供全省偏鄉及弱勢族群。