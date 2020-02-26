聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮瑞穗不畏疫情推春旅 住宿送茶包組或泛舟券
花蓮縣瑞穗鄉公所不畏疫情推廣旅遊，舉辦「瑞穗春遊住宿好禮讚」優惠活動，只要3月2日後入住合作旅宿業者，不限平假日，每房可享「瑞穗找茶茶包組」、「秀姑巒溪泛舟券」二選一好禮。鄉公所表示，因新型冠狀病毒疫情，大家不敢出國，轉而參加國旅，且花蓮沒有確診案例，吸引民眾來趟瑞穗輕旅遊。
瑞穗鄉公所指出，受到新型冠狀病毒疫情影響，台灣疫情指揮中心發布日韓旅遊警示，民眾大幅降低出國意願，轉向國內旅遊。花蓮因未出現確診案例，加上蘇花改通車交通便利、好山好水自然環境，增加民眾造訪花蓮意願，據了解，已經有部分遊客訂房，準備領好禮。
瑞穗鄉長陳進光表示，這次春遊住宿準備「瑞穗找茶茶包組」共3千份，「秀姑巒溪泛舟券」（全程含便當及保險）名額共720張，只要在3月2日後入住參與活動的近40家旅宿業者，即可享有好禮。
瑞穗鄉觀光資源豐富，除了得天獨厚的秀姑巒溪激流泛舟知名外，熱門遊程還包括富源森林遊樂區、蝴蝶谷的森林浴、賞蝶生態之旅，瑞穗牧場、吉蒸牧場的喝鮮奶及生態農場之旅。鄉公所更製作全新宣導影片及微電影宣傳。
瑞穗舞鶴茶區以優質特產「蜜香紅茶」聞名，曾獲世界冠軍，還有阿拉比卡有機咖啡；鄉內有800多公頃的文旦柚園，年產量高達5千萬台斤，以「鶴岡文旦」最具盛名，每年3到4月文旦花開時，都能聞到柚花清香味。
秀姑巒溪因溪水湍急，是許多泛舟活動之處，多數泛舟行程從瑞穗大橋開始，終點為長虹橋，整個航程為3至4小時，沿途風景秀麗，每年吸引許多遊客前往挑戰溪流。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言