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花蓮瑞穗不畏疫情推春旅 住宿送茶包組或泛舟券

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣瑞穗鄉公所不畏疫情推廣旅遊，只要3月2日後入住合作旅宿業者，不限平假日，每房可享「瑞穗找茶茶包組」、「秀姑巒溪泛舟券」二選一好禮。圖／資料照片
花蓮縣瑞穗鄉公所不畏疫情推廣旅遊，只要3月2日後入住合作旅宿業者，不限平假日，每房可享「瑞穗找茶茶包組」、「秀姑巒溪泛舟券」二選一好禮。圖／資料照片

花蓮縣瑞穗鄉公所不畏疫情推廣旅遊，舉辦「瑞穗春遊住宿好禮讚」優惠活動，只要3月2日後入住合作旅宿業者，不限平假日，每房可享「瑞穗找茶茶包組」、「秀姑巒溪泛舟券」二選一好禮。鄉公所表示，因新型冠狀病毒疫情，大家不敢出國，轉而參加國旅，且花蓮沒有確診案例，吸引民眾來趟瑞穗輕旅遊。

瑞穗鄉公所指出，受到新型冠狀病毒疫情影響，台灣疫情指揮中心發布日韓旅遊警示，民眾大幅降低出國意願，轉向國內旅遊。花蓮因未出現確診案例，加上蘇花改通車交通便利、好山好水自然環境，增加民眾造訪花蓮意願，據了解，已經有部分遊客訂房，準備領好禮。

瑞穗鄉長陳進光表示，這次春遊住宿準備「瑞穗找茶茶包組」共3千份，「秀姑巒溪泛舟券」（全程含便當及保險）名額共720張，只要在3月2日後入住參與活動的近40家旅宿業者，即可享有好禮。

瑞穗鄉觀光資源豐富，除了得天獨厚的秀姑巒溪激流泛舟知名外，熱門遊程還包括富源森林遊樂區、蝴蝶谷的森林浴、賞蝶生態之旅，瑞穗牧場、吉蒸牧場的喝鮮奶及生態農場之旅。鄉公所更製作全新宣導影片及微電影宣傳。

瑞穗舞鶴茶區以優質特產「蜜香紅茶」聞名，曾獲世界冠軍，還有阿拉比卡有機咖啡；鄉內有800多公頃的文旦柚園，年產量高達5千萬台斤，以「鶴岡文旦」最具盛名，每年3到4月文旦花開時，都能聞到柚花清香味。

秀姑巒溪因溪水湍急，是許多泛舟活動之處，多數泛舟行程從瑞穗大橋開始，終點為長虹橋，整個航程為3至4小時，沿途風景秀麗，每年吸引許多遊客前往挑戰溪流。

花蓮縣瑞穗鄉觀光資源豐富，熱門遊程包括富源森林遊樂區、蝴蝶谷的森林浴等，吸引民眾前往觀光。記者王思慧／攝影
花蓮縣瑞穗鄉觀光資源豐富，熱門遊程包括富源森林遊樂區、蝴蝶谷的森林浴等，吸引民眾前往觀光。記者王思慧／攝影

疫情 文旦 出國 新冠肺炎

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