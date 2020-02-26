醫院酒精消毒液用光空瓶讓人反覆按壓 挨批病毒傳染源

新冠疫情期間，政府一再宣導民眾勤洗手避免傳染，但部分醫院因酒精或洗手液供應不足，放著空瓶在公共區域，大家不知道裡面沒有消毒液，經過重複接觸按壓，不但消毒不到手，反而導致容易傳染病源，遭民眾批評「太誇張」。

疫情期間大家都很怕被傳染，一窩蜂搶買酒精，還傳出醫院在公共區域提供的消毒酒精，被人整瓶偷走，有的則是供應不足。陳姓男子日前陪母親到醫院拿藥，發現有醫院消毒瓶裡的酒精乾洗手液被民眾用完後，一直都沒有補，瓶裡空空，路過的病人或家屬不知道反覆按壓。

陳男見了心驚，也確認院方沒有補充酒精，批評醫院原本是對抗疫情的第一線，連這種最基本消毒潔淨雙手的工作都做不好，還談什麼防疫？政府不是一再宣導大家要勤洗手嗎？「醫院準備這東西原本是要讓大家消毒雙手的，卻成恐怖傳染源」，實在太荒謬！

記者二度前往查看，正如陳男所言，瓶內空空。醫院表示，平常可以供應一個星期的乾洗手液，最近可能因為疫情，一天就被民眾按壓用完了，沒有存貨酒精或洗手液可以補充，他們也很困擾。