配合防疫 花蓮港天宮路跑活動取消

受疫情影響，頗受好評的花蓮港天宮「祈願成真」馬拉松比賽，今天宣布取消。這場路跑盛事去年首度舉辦，深受全國各地跑者肯定，因今年賽事詢問者眾，主辦單位一度考量從4月延到10月舉行，但因疫情持續，決定配合防疫，取消賽事。

港天宮是花蓮最大的媽祖廟，去年首度舉辦「祈願成真」馬拉松比賽，將信仰與運動相結合，以「有跑有保庇」為特色，融入媽祖主題，設計可愛的平安小神衣等紀念品，並邀三太子開道、媽祖娘娘陪跑等，辦得熱鬧又成功。

去年賽事吸引2000人參賽，今年活動原本4月舉行，這個月開始報名，還有跑者提前來詢問，因此主辦單位相當樂觀，以人數倍增為4千人為目標。