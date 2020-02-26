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配合防疫 花蓮港天宮路跑活動取消

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮港天宮「祈願成真」馬拉松去年首度舉辦，請來媽祖陪跑，相當有特色。報系資料照片
花蓮港天宮「祈願成真」馬拉松去年首度舉辦，請來媽祖陪跑，相當有特色。報系資料照片

疫情影響，頗受好評的花蓮港天宮「祈願成真」馬拉松比賽，今天宣布取消。這場路跑盛事去年首度舉辦，深受全國各地跑者肯定，因今年賽事詢問者眾，主辦單位一度考量從4月延到10月舉行，但因疫情持續，決定配合防疫，取消賽事。

港天宮是花蓮最大的媽祖廟，去年首度舉辦「祈願成真」馬拉松比賽，將信仰與運動相結合，以「有跑有保庇」為特色，融入媽祖主題，設計可愛的平安小神衣等紀念品，並邀三太子開道、媽祖娘娘陪跑等，辦得熱鬧又成功。

去年賽事吸引2000人參賽，今年活動原本4月舉行，這個月開始報名，還有跑者提前來詢問，因此主辦單位相當樂觀，以人數倍增為4千人為目標。

新冠肺炎疫情爆發以後，主辦單位密切觀察，認為4月疫情是否能獲得控制還不確定，此時不宜舉辦大型賽事，但考量民眾期待，原本打算先延後到10月，希望屆時疫情能好轉。不過，近日觀察疫情仍然嚴峻，決定以公眾健康優先，暫時停辦一年，明年繼續以更盛大、更熱鬧的活動，迎接各地跑者。

花蓮港天宮「祈願成真」馬拉松去年首度舉辦，吸引國內外2000名跑者參加。報系資料照片
花蓮港天宮「祈願成真」馬拉松去年首度舉辦，吸引國內外2000名跑者參加。報系資料照片

疫情 媽祖 馬拉松

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