因應疫情衝擊 基隆推出減租及發放救助金

因應新冠肺炎衝擊，基隆市府今天公布減租等措施，承租市有房地的攤商及店鋪，3、4月每月減租金30%，因疫情於居家檢疫或居家隔離期間生活陷困，給予每戶最高1萬元救助金。

基隆市長林右昌在記者會表示，針對承租市有房地的攤商及小型店鋪共約1570間，市府自3月1日起至4月底，每月減租30%，總計約減收租金新台幣194萬元，後續將視疫情狀況再行檢討。

林右昌說，因應疫情對經濟衝擊，並參考其他縣市方案及基隆市中小企業圓夢貸款實施要點，擬定紓困方案，紓困期考量目前疫情擴散情勢，擬訂至今年底，無論新貸戶或是原貸戶，利率調降1碼（0.25%）。

林右昌指出，因疫情於居家檢疫或居家隔離期間生活陷困，且有緊急救助的需求者，可打電話向戶籍所在地區公所提供身分資料，經查事實明確，給予每戶最高1萬元救助金，完成14日隔離後再補送相關證明文件。

此外，林右昌表示，因疫情影響任職的企業歇業、放無薪假或防疫照顧假以致生活陷困者，於事件發生後2個月內，備妥基隆市民眾急難救助申請書、失業、無薪假或防疫照顧假證明及戶籍謄本等，至戶籍所在地區公所提出申請，給予每戶最高1萬元救助金。