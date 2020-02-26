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宜蘭科學園區環評通過首場招商說明會 果然吸睛

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭科學園區上個月環評通過後，今天舉辦首場招商說明會，吸引近200名企業廠商及專業人士參加。圖／縣府提供
宜蘭科學園區上個月環評通過後，今天舉辦首場招商說明會，吸引近200名企業廠商及專業人士參加。圖／縣府提供

宜蘭科學園區上個月通過環評，開放進駐園區的產業類別，竹科與縣府今天辦理環評通過後的首場招商活動，吸引將近200位企業廠商與專業人士參與，更吸引日本靜岡縣駐台辦事處內藤晴仁副處長帶領日本銀行與科技業者出席了解宜蘭投資環境。

環評通過新增精密機械、生物科技、綠能、通訊及光電元件系統等產業進駐及量產，為讓產業界及投資人更了解宜蘭科學園區投資環境，今天舉辦「2020數位啟翔、科技飛翔」宜蘭園區招商說明會。

除了縣府及竹科說明投資環境與進駐園區優惠，也邀請佛光大學楊朝祥校長及邦特生技分享跨領域應用的寶貴經驗，產官學合作，建構最好的投資環境。

宜蘭科學園區目前已核准入區廠商29家，總投資金額約22.2億元，第一期標準廠房出租率約93%；第二期標準廠房預計明年7月完工，可再提供41單元，目前有多家廠商申請進駐中；土地出租率方面，已核准入駐廠商土地預訂出租率已達五成以上，目前已有園區廠商評估搶先預訂廠房，以滿足擴廠需求。

主辦單位請有意願投資宜蘭廠商把握機會，宜蘭科學園區地點就在縣政中心與運動公園中間，不遠處又有國立陽明大學附設醫院，產、官、學、研完整又生活便利，是國內罕見將生活、生態與產業完整規劃結合的園區。

環評 佛光大學 生技

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