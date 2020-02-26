雲林青農善心收養花蓮小水牛 賣米籌款蓋牛棚

農村水牛耕田景象日漸稀少，雲林青農林家良前年因緣際會下收養兩頭退休牛，他也將在下個月從花蓮收養第3隻耕牛寶寶，但礙於場地限制與經費不足，他將販售自耕米，來籌款蓋牛棚。

林家良說，現在農耕機械化，耕牛退休後多半被賣到屠宰場做成加工食品，兩年前一位退休老農，希望有人能幫忙收養，他知道外縣市有牛之家，但希望能讓老農思念牛隻時，可就近探望因而收養牛。

他表示，日前花蓮吉安鄉的劉先生連絡台灣耕牛文化協會，說是有老農有頭受過訓練會犁田的小公水牛，但老農已年過70，身體欠安沒辦法每天割草餵牛，但又不忍相處一年的牛寶寶被賣到屠宰場，希望有人能收養。

因此，他想再收養這頭小公牛，雖然這兩年來義務幫忙養牛吃盡苦頭，但他仍希望讓牛有個溫暖的家，目前所收養的兩頭「證健」、「證圓」為母牛，若要收養公牛得花結紮費，更需搭建堅固安全牛棚和儲糧間。

林家良說，牛的主食是狼尾牧草，並依季節搭配胡蘿蔔、馬鈴薯、甘蔗尾，還需要白（紅）麩皮當作營養品，美頭牛平均每月花費3千元，因此他將拿出整年度二期稻作籌款。

他提到，牛很聰明，證健曾有偷跑紀錄，要收養的公牛還小運動量大，他擔心會亂跑或跑去破壞附近農作，所以需要蓋牛棚妥善安置。