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花蓮7據點提供免費環境消毒水 需自備容器裝

中央社 / 花蓮縣26日電

花蓮縣政府即日起在轄內5個警分局、吉安衛生所及海岸線的豐濱警分駐所等7處，免費提供環境消毒用的次氯酸水供民眾領取，縣長徐榛蔚呼籲，效用只有24小時，領夠用的量就好。

徐榛蔚表示，縣府獲民間企業捐贈7部次氯酸水生成機，考量民眾取用方便，選在新城、花蓮、吉安、鳳林及玉里警分局、豐濱警分駐所及人口數較多的吉安衛生所放置，民眾可24小時自備容器領取。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，次氯酸水在接觸空氣24小時後，就會還原成一般用水，加上次氯酸水本身不穩定，有怕光、怕熱的缺點，提醒民眾自備非透明的瓶子填裝，取夠用的份量就好。

朱家祥說，次氯酸水是安全的環境消毒劑，不用另外稀釋即可使用，做環境消毒、清潔桌椅、門把都有不錯效果，但用在人體仍有疑慮，不建議民眾拿來擦拭身體。

朱家祥強調，最好的洗手方式就是清水及肥皂，再來才是乾洗手液及酒精，此外，環境消毒不是只有疫情期間需要，平時也要做好環境整潔。

衛生所 吉安 徐榛蔚

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