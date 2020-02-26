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基隆輕軌完成後火車不進基隆？林右昌：這是終極規畫

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆輕軌完成後台鐵將不進基隆，林右昌：這是終極規畫。記者游明煌／攝影
基隆輕軌完成後台鐵將不進基隆，林右昌：這是終極規畫。記者游明煌／攝影

基隆輕軌捷運目前進入綜合規畫階段，據指出，交通部規畫台鐵未來不進入基隆服務，基隆端改由以輕軌為主要軌道工具。基隆市長林右昌對此表示，當捷運運量和機制非常成熟後，基隆輕軌可以直接到南港高鐵站，代表基隆市被大台北捷運路網所覆蓋，但這應該終極的交通規畫，不會在短期發生，是很久以後的事情。

基隆港務分公司今天上午發布基隆港國際級新地標招商新聞稿，指108年度起，中央軌道計畫「基隆南港間通勤軌道建設計畫」正由交通部鐵道局進行中，其中基隆端延伸段終點站設立於招商範圍內，為有效紓解通勤族之交通需求，並提供民眾及觀光遊客運輸方案新選擇，規畫台鐵未來不進入基隆服務，基隆端改由以輕軌為主要軌道工具。

基隆港務公司指出，屆時台北-花蓮間台鐵班次可有效提升外，也能大幅提升台北-基隆間的軌道服務班次，預估可提升為5到6分鐘一班。該計畫可望在1年半到2年內報行政院核定程序，5到6年內完成施工。

林右昌今天上午針對新冠肺炎疫情說明時，被問到對於港公司說法，他回應表示，指的應該是終極交通規畫的情形，但會是很久很久以後的事情，當整個捷運運量和機制都成熟時，當捷運運量和機制非常成熟後，基隆輕軌可以直接到南港高鐵站，代表基隆市被大台北捷運路網所覆蓋。

林右昌說，至於鐵路運輸部分，要看那時候北宜直鐵或北宜高鐵最後政策決定，才有辦法做相關規畫，不過，屆時至少長途車輛應該會以七堵站作為發車站，其他就用捷運運輸覆蓋。

林右昌指出，這應該是長久之後的狀況，不會在短期發生，希望大家可以瞭解，這對基隆未來運輸規畫其實有非常大的幫助，這是很long time（很久）之後的事情。他強調，捷運會跟會展旅運大樓結合在一起，才是重點。

基隆市政府交通處長李綱對此規畫表示，目前是往這方向規畫，當基隆輕軌建置完成後，就可直接到南港轉搭其他捷運線到各地，基隆端的台鐵的功能就會被取代。

基隆輕軌 捷運 林右昌

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