台鐵不進基隆改以輕軌為主 林右昌：終極規劃

基隆輕軌捷運現已進入綜合規劃階段，對於台鐵未來可能不進入基隆服務，基隆端改由輕軌為主，基隆市長林右昌今天說，應該是終極的交通規劃，不會在短期發生。

基隆港務分公司上午發布基隆港國際級新地標招商新聞稿，內容提到為有效紓解通勤族交通需求，並提供民眾及觀光遊客運輸方案新選擇，規劃台鐵未來不進入基隆服務，基隆端改由以輕軌為主要軌道工具。

港務分公司指出，除台北、花蓮間台鐵班次可有效提升外，也能大幅提升台北、基隆間的軌道服務班次，預估可提升為5至6分鐘一班，計畫可望在1年半到2年內報行政院核定程序，5到6年內完成施工。

對此，林右昌上午在基隆市因應新型冠狀病毒疫情配套措施記者會表示，港務分公司指的應該是終極交通規劃，當捷運運量和機制非常成熟後，基隆輕軌可以直接到南港高鐵站，代表基隆市被大台北捷運路網所覆蓋。

林右昌指出，至於鐵路運輸部分，要視北宜直鐵或北宜高鐵最後政策決定，才有辦法做相關規劃，不過，屆時至少長途車輛應該會以七堵作為發車站，其他就以捷運運輸覆蓋。

林右昌強調，這應該是長久之後的狀況，不會在短期發生，希望大家可以瞭解，這對基隆未來運輸規劃其實有非常大的幫助，這是很long term（長期）之後的事情。