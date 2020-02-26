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基隆宣布因疫情市府租金減收3成 居家檢疫陷困發1萬

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
疫情衝擊各產業基隆宣布配套，林右昌：減收3成市府租金。記者游明煌／攝影
疫情衝擊各產業基隆宣布配套，林右昌：減收3成市府租金。記者游明煌／攝影

基隆市政府因應新冠肺炎對觀光、民生、產業等造成的衝擊，市長林右昌今天配套措施，宣布針對承租市有房地之攤商及小型店鋪，包含產業發展局暨所屬市場處經管、文化局經管及市有房地作營業使用之信義市場店鋪，及其他依市有財產管理自治條例承租市有房地作營業使用之店鋪，共1570間以上攤商、小型店鋪。3、4兩個月每月減租30%紓困期，後續視疫情狀況再行檢討。

林右昌今天召集各局處首長出席，他說，目前行政院提出融資、就業、稅務等三大紓困與振興方向，工策會為整合基隆市各企業面臨的困境與需要，提供產業所需協助擔任產業服務單一窗口協助。針對中小企業圓夢貸款，參考其他縣市方案及基隆市中小企業圓夢貸款實施要點，擬定紓困方案，紓困期至今年年底，不論新貸戶或是原貸戶，利率調降一碼0.25%。

原貸戶如確有營運困難依基隆市中小企業圓夢貸款實施要點第七點提出暫緩繳付本金或利息時，提供最低半年最長一年的貸款本金或利息遞延繳付。針對新貸戶，申貸金額100萬元以下者授權承貸銀行核定後貸放，免經審查小組審議(須報備)，以縮短核貸時間。

另外，也採取延稅作法，地方稅延期或分期繳納，納稅義務人因新冠肺炎疫情，經主管機關實施強制隔離、居家隔離或檢疫等措施，致不能於規定期間內申報或繳納使用牌照稅、房屋稅、地價稅、娛樂稅、營業稅及所得稅等稅目，可於規定納稅期間內，依納稅義務人申請延期及分期繳納辦法，分別向稅務局及國稅局申請延期或分期繳納稅款，依稅款大小最高可按月分至36期。

林右昌並說，待疫情緩和後，基隆市將推出振興商機相關措施，產業發展處受理商圈與市場行銷活動提案，以單一窗口方式提供行政協助受理商圈與市場行銷活動提案。並協助產業數位轉型及支持企業創新，將與本市工商策進會合作，開設線上行銷課程，協助業者擴展多元銷售管道，促進產業升級轉型。

市府將推安心優質旅遊推廣，推動秘境小旅行，以較少人群聚集聚點為主推景點，例如:七堵暖暖山區、八斗子漁村、虎仔山、中正公園等，加強宣傳「台灣好行-濱海奇基線」安心健康旅遊路線並整合沿線伴手禮、博物館、餐飲店家等推出優惠套票。積極行銷在地遊程，邀請旅行社、媒體、部落客、網紅踩線，推廣國民旅遊提振買氣。並辦理觀光亮點活動，推出「水路觀光」結合地景小旅行，讓遊客可以體驗搭船暢遊基隆內港及和平島深度旅遊的亮點推廣計畫。

學童若受疫情影響因停課或家屬居家檢疫，而無法正常上課需在家者，有關午餐費的部分，一般生將予退費。弱勢生部分市府仍予照顧，並以團膳餐費計價每人午餐50元，以維持其正常生活，予以紓困。

因疫情於居家檢疫或居家隔離期間生活陷困，且有緊急救助之需求者，可電話向戶籍所在地區公所提供身分資料，經查事實明確，給予每戶最高1萬元救助金，並請於完成14日隔離後補送相關證明文件；救助金以匯款方式核撥，或由無居家隔離之親屬協助領取，或請里長或里幹事協助轉發。

基隆 疫情 新冠肺炎

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