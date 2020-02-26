台東排灣族土坂村守護部落 搭建ㄇ型竹結界阻絕瘟疫
新冠狀肺炎疫情持續延燒，全國防疫大作戰，台東縣達仁鄉排灣族土坂村，巫師以傳統祭祀pakiqecan，在部落入口搭建ㄇ型竹結界，祈求祖靈將瘟疫阻絕在外，保佑族人健康，這是部落繼2003年SARS後，第2次以傳統儀式防疫。
部落女巫師包惠玲說，排灣族pakiqecan代表遮蔽及阻擋的意義，藉由祭儀讓這座用已加持的竹子搭建ㄇ字型結界，希望把霉運及惡靈阻絕在外，這種儀式除了在5年祭儀前會進行外，若發生重大災難或疫情，也會透過部落家族和族人討論，甚至託夢來決議是否舉行。
儀式一開始就由巫師手持米酒、豬骨跟杜虹葉，口唸經文向祖靈告知完成後，隨後在綁有藤蔓的竹子前進行儀式，祈求祖靈護佑部落和除穢，完成儀式族人再合力將ㄇ字型竹子聳立在部落入口處，再藉由pakiqecan儀式阻擋瘟疫入侵部落。
頭目家族成員邱新城表示， 2003年爆發SARS疫情時，部落也曾進行遮蔽儀式，這個儀式很神聖，除了保護所有族人的健康安全，不讓疫情進入部落，另也有安撫人心的作用，透過傳統祭儀方式，給族人信心，不帶來恐慌。
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