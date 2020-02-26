加強防疫 雲林朝天宮東巡花蓮「雙媽會」照辦

新冠肺炎疫情未歇，上百萬人參與的台中大甲媽祖遶境是否應該舉辦，網路上近日討論熱烈；花蓮將於29日迎來雲林北港朝天宮媽祖首度東巡，是否如期舉行主辦單位近日也密切開會研議，縣府表示，花蓮活動人數才1、2000人，且都在室外舉行，目前仍會如期舉行，但會加強防疫工作。

對於中央疫情指揮中心預計下午2時召開記者會說明宗教活動規定，民政處長江東成表示，目前維持原定計畫，若中央有統一規定，會請主辦單位吉安聖南宮遵循中央規定。

這個號稱300年來首次的朝天宮媽祖東巡將於29日舉行，朝天宮媽祖將與花蓮吉安聖南宮媽祖，雙女神一同在吉安、花蓮市區遶境。

活動預計當天上午9時30分在吉安鄉中山路紅瓦厝甕仔雞停車場接駕，10時起徒步遶行吉安中山路、慶豐街等，沿途駐駕慶天宮、慶豐城隍廟；下午2時30分在花蓮市六期重畫區有朝天宮、聖南宮雙媽起駕團拜儀式，民眾屆時可到六期重畫區稜轎腳求平安。

縣府民政處長江東成表示，朝天宮與聖南宮「雙媽會」流程其實已經簡化，且接駕、遶境、稜轎腳等都在室外，預計參加人數約1、2000人，規模不大，目前主辦單位仍將按計畫進行，不過會加強防疫工作。