聽新聞
test
0:00 / 0:00
加強防疫 雲林朝天宮東巡花蓮「雙媽會」照辦
新冠肺炎疫情未歇，上百萬人參與的台中大甲媽祖遶境是否應該舉辦，網路上近日討論熱烈；花蓮將於29日迎來雲林北港朝天宮媽祖首度東巡，是否如期舉行主辦單位近日也密切開會研議，縣府表示，花蓮活動人數才1、2000人，且都在室外舉行，目前仍會如期舉行，但會加強防疫工作。
對於中央疫情指揮中心預計下午2時召開記者會說明宗教活動規定，民政處長江東成表示，目前維持原定計畫，若中央有統一規定，會請主辦單位吉安聖南宮遵循中央規定。
這個號稱300年來首次的朝天宮媽祖東巡將於29日舉行，朝天宮媽祖將與花蓮吉安聖南宮媽祖，雙女神一同在吉安、花蓮市區遶境。
活動預計當天上午9時30分在吉安鄉中山路紅瓦厝甕仔雞停車場接駕，10時起徒步遶行吉安中山路、慶豐街等，沿途駐駕慶天宮、慶豐城隍廟；下午2時30分在花蓮市六期重畫區有朝天宮、聖南宮雙媽起駕團拜儀式，民眾屆時可到六期重畫區稜轎腳求平安。
縣府民政處長江東成表示，朝天宮與聖南宮「雙媽會」流程其實已經簡化，且接駕、遶境、稜轎腳等都在室外，預計參加人數約1、2000人，規模不大，目前主辦單位仍將按計畫進行，不過會加強防疫工作。
江東成表示，當天將在衛生局協助下，在聖南宮、接駕的紅瓦厝甕仔雞停車場、六期重畫區個等3個集合點及停留站，設置防疫服務站站，由志工駐點量測額溫及酒精消毒，採自主性防疫，若經量測發現有發燒狀況，會由醫療人員專人帶往就醫，也呼籲民眾作好自主健康管理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言