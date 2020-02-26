基隆港行銷「旅運複合商業大樓」招商案 打造新地標

基隆港務分公司「基隆港旅運複合商業大樓」預定4月招商，在西岸提供4.2公頃土地、50年地上權供業者投資興建及營運。港方說，基隆港是國際郵輪母港，基地又能結合中央、地方公共建設，有助吸引業者投資，繁榮基隆，共創多贏局面。

基隆港務分公司今天表示，基隆港旅運複合商業大樓基地位於基隆火車站北口精華地段，面積近4.2公頃，可望成為台灣國際級新地標。這項工程4月正式招商，提供50年地上權供業者規劃、興建、營運。

港方說，中央推動的基隆、南港間通勤軌道建設計畫，基隆端延伸段終點站就設立招商範圍內，以紓解通勤族交通需求。

港方指出，交通部已在規劃台鐵未來不進入基隆服務，基隆端改以輕軌為主要軌道工具，一來提升台北、花蓮間台鐵班次效能，台北、基隆間軌道服務班次間距，也可提升到5至6分鐘1班車。這項計畫可望在1年半到2年內報行政院核定，5到6年內完成。