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林姿妙首度帶領50名年輕人赴日參訪 因疫情宣布延後
宜蘭縣長林姿妙原訂4月要帶領 50名青年前往日本參訪鐵道文化， 作為宜蘭推動太平山森林鐵路復駛的參考，但因日本疫情嚴峻，縣政府宣布出國行程延後，確切日期另外再公布。
為促進宜蘭青年參與公共事務及擴展國際視野，宜蘭縣政府舉辦「宜！蘭人國際交流徵選計畫」，第一次由縣長帶領50位青年朋友一同前往日本，深入了解日本各地區鐵道文化，做為宜蘭「太平山森林鐵路復駛計畫」政策規劃提供重要參考，注入年輕人的看法與活力。
但因日本新冠疫情嚴峻，決定這次國際交流行程延後舉行。勞工處表示，正式參訪日期會依據最新疫情發展隨時修正，將另行公告。
利用這段時間將邀集更多優秀青年提供作品參與出國徵選，報名期間也延長至3月31日。
勞工處說，此次國際交流活動預計徵選50名青年共同前往，只要年滿18至35歲、設籍宜蘭或在宜蘭就學就業的青年都可報名參加，報名者需上傳一支以宜蘭觀光、文化、農產、交通或建設為主題的「宜蘭縣政影片」，片長3分鐘內。
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