林姿妙首度帶領50名年輕人赴日參訪 因疫情宣布延後

原以為疫情恐重創228連假旅遊市場，但花蓮縣各飯店旅館的連假住房率竟有八，九成，連假前二天幾乎客滿，宜蘭的住房狀況也不差。業者聽到的遊客反映是，其他鄰近國家的疫情比台灣更嚴重，3天連假去不了什麼太遠國家，所以還是留在台灣玩比較安全。

2020-02-25 23:39