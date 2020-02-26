電腦機械製圖班夯 他考到證照還錄取大公司助理工程師

原本在一間汽車材料公司擔任電商通路員的小岳（化名），辭職參加基隆就業中心很受歡迎的「電腦輔助機械製圖職前班」職訓課程，順利考取證照，並成功到某大公司機構當助理工程師，學得一技之長並順利進入自己喜歡的職場，讓他工作很愉快。

小岳大學畢業後在一間汽車材料公司擔任電商通路員，單調的工作性質讓他覺得缺乏挑戰，也無法累積實用的經驗與技能，他得知就業中心提供職涯諮詢的服務，就到基隆就業中心六堵分站詢問。

就業服務員鍾逸萍與他晤談後，發現住新北市的小岳個性內向溫和，不論是求學或就業都順從家人安排。但小岳覺得汽車材料公司電商通路員的工作不適合自己，愈做愈不開心，卻也不清楚自己究竟該往哪個領域發展。六堵分站接受職涯諮詢，透過深度晤談及測評工具的協助，小岳瞭解到求學時就讀的機械系才是自己嚮往的職業類別，只因為沒有考取相關證照而沒有從事相關工作。

小岳聽從建議，決定辭職參加920小時的「電腦輔助機械製圖職前班」職訓課程，這項課程有電腦輔助繪圖、電腦立體製圖等實作專業技能訓練，及AutoCAD、SolidWorks、Pro\E軟體之運用，他全都學會後，如願在結訓前考取了電腦輔助機械設計製圖丙級證照。

結訓前1周，就業服務員介紹小岳至某大公司面試，果然在專業技能及證照的加持下得到錄用，小岳立即撥電話告知就服員好消息，非常的感謝。

小岳說，沒想到就業中心除替人找工作以外，還能協助我們釐清職業興趣和工作價值觀，讓他找到最適合自己的工作，不再覺得上班是件痛苦的事，職業訓練可培養很好的職能，對找到好工作很有幫助。

基隆隆就業中心主任盛慧中表示，六堵分站開辦職訓課程，提供失待業者學得一技之長順利進入職場，針對在職者也提供進修訓練以提升職場競爭力；109年度下半年7月開辦免費的「電腦輔助機械製圖職前班」也將於4月1日開放報名，歡迎失待業朋友把握職業訓練的機會報名，相關細節歡迎洽詢基隆就業中心六堵分站（02）24515020分機3381黃小姐。