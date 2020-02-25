宜蘭準備好了…綠博照辦 擬票價優惠

宜蘭綠色博覽會活動今年移師武荖坑風景區，縣政府強調，活動不受疫情影響，不但持續舉辦，且考量疫情期間觀光旅遊業遭受的衝擊，研議票價優惠方案，藉以帶動周邊產業。園區各展館大多採取開放空間或半開放空間，通風良好，請民眾放心到宜蘭玩。

今年宜蘭綠色博覽會活動以「永續樂園」為主題，從3月28日舉辦到5月10日為期44天，地點從生態綠舟挪回原來的武荖坑風景區。

縣府昨天召開縣務會議討論綠博活動，縣長林姿妙要求縣府團隊務必做好各項活動準備，尤其是場地安全消毒和防疫工作。農業處長康立和說明活動內容，武荖坑園區占地60公頃，是充滿青山綠水的開放式空間，場域開闊，足以降低疫情風險，今年擴大規畫15個展區、2個水域遊戲區及5個藝術裝置。

宜蘭綠博活動不停辦，今年增加2處水域生態遊戲區。圖／縣府提供

今年特別設置一處「縣市聯合行銷館」，邀請新北市、花蓮縣、台東縣與彰化縣參與綠博，展出各自農漁產特色，活動期間也會鼓勵孩子跨縣市前來宜蘭進行戶外教學。

在大型遊樂設施方面，在勇闖綠世界有走繩滑降，在原野樂園展區推出原住民的小勇士遊程；水域遊憩活動在武荖坑溪，安排立槳SUP衝浪冒險體驗、漂漂河體驗，還能戴著防護罩進入溪裡觀看水世界。

針對有縣議員建議，在疫情期間取消收費，免門票以吸引更多人來。縣府表示，會考量疫情期間觀光旅遊產業的困境，研議綠博票價優惠方案，以活動的環境永續及生態教育來維繫周邊產業。

「宜蘭準備好了」，林姿妙強調，綠博開放型戶外展區共有8處、半開放型展區有10處，縣府會加強防疫消毒措施，請民眾放心走進有趣的綠博戶外世界。