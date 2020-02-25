宜蘭大同鄉一個多小時4連震 部落居民嚇到奪門而出

宜蘭大同鄉今晚19時14分、19時20分及19時28分發生規模5.0地震，南山最大震度達5弱，20時27分又再度發生規模4.1地震，南山最大震度4級。 短短一個多小時4連震，嚇壞偏鄉部落地居民奪門而出。

大同鄉屬於宜蘭山區偏鄉，雖然居住人口比較少，但今晚接連發生地震，情況頗不尋常， 有些居民才剛吃完飯不久，地震搖個不停，嚇到不敢待在家裡。

公路總局第四區養護工程處馬上巡查宜蘭、花蓮縣境省道路況，經初步巡查道路、橋梁、隧道無沒有災情，維持正常通行。但地震後山區土石鬆動，容易發生坍方落石，應該避免行駛山區道路。

值得留意是，今晚的淺層地震主要是「南宜蘭構造」破碎帶所造成，南宜蘭構造很活躍，氣象局地震測報中心提醒若後續餘震持續發生，大地震的潛勢分析高，就要非常小心謹慎。