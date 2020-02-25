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網友造謠台灣新冠肺炎死200人 王世堅爆氣譴責
新冠肺炎疫情持續延燒，不過如今卻爆出有網友造謠，指民進黨市議員王世堅和他爸爸說，新冠肺炎已導致台灣出現超過500例，死亡高達200人，花蓮、台北市是重災區，蔡政府卻不敢公布。對此，王世堅表示，強力譴責特定假帳號惡意造謠，以搜集相關證據，必要時會採法律途徑，除惡務盡。
近來有網友在臉書社團發文，指他的父親是民進黨議員，上次和王世堅聊天時提到肺炎，說現在台灣已經超過500例，死亡200了，特別是花蓮和台北市重災區，但蔡當局不敢公布，怕引起民憤，通知了幾家綠媒專門造謠抹黑，他現在真的很憤怒，難道我們台灣人不配知道實情嗎。
對此，王世堅在臉書上怒批，中央防疫指揮中心針對台灣所有的疫情相關資訊都有上網公開，自己也從未和任何人討論過造謠者所提及的疫情內容，請造謠者自重。
王世堅表示，依《傳染病防治法》第63條規定，若散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可處300萬元以下罰金，目前辦公室已蒐集所有相關證據，必要時將採法律途徑，除惡務盡。
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