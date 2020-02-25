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2居家檢疫外國人趴趴走 在太魯閣被攔查
花蓮縣接獲南投縣通報，有2名須居家檢疫至27日的日本及荷蘭籍人士，提前2天離家，自駕車從台8線中橫公路，途經太魯閣國家公園到花蓮旅遊，警方獲報後在中橫攔下，並通報花蓮縣衛生局。衛生局表示，罰則須由南投衛生局裁罰，目前派專車將2人送往外縣市檢疫所安置。
花蓮縣衛生局表示，接獲南投通報，有2名外籍遊客須居家檢疫，卻開車往花蓮方向行駛，下午警方今天下午已在台8線169.8k稚暉橋攔查到2人，目前已派專車將2人送往外縣市的檢疫所安置。
衛生局指出，由於2人擅自離開住所，將由南投縣衛生單位決定是否依違反《傳染病防治法》規定裁罰，新台幣1萬元以上、15萬元以下罰鍰。
太魯閣國家公園管理處副處長張登文說，接獲通報後，將在辦公廳舍及各管理站遊客中心消毒，請遊客放心。
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